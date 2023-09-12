Розпад РФ може запуститися за одним сценарієм – Леонов

Коли соціальні проблеми в Росії накладуться на економічні, то можуть втілитися у життя радикальні сценарії.

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Є сценарій, за яким може запуститися розпад РФ, каже Леонов/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook

До розпаду країни-агресорки Росії ще поки далеко, але набагато ближчим і ймовірнішим виглядає початок її занепаду. Якщо почнеться занепад, це може мати ланцюгову реакцію і призвести до серйозніших наслідків для РФ.

Радикальні сценарії в Росії можуть втілитися у життя за одного сценарію – якщо соціальні проблеми накладуться на економічні. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в інтерв’ю Главреду.

Він зазначає, що якщо в РФ запуститься сценарій розпаду, то на це не зможуть вплинути ніякі інші політичні гравці, тобто вплив інших країн уже не зможе цього зупинити.

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"У Росії зараз сценарій розпаду підтримується і через створення національних батальйонів, які комплектуються за територіальним принципом різних республік, областей, країв. Фактично місцеві еліти будуть мати бійців, якщо в РФ почнеться якась смута. Тобто вони вже матимуть інструмент для захисту та відстоювання своєї влади. І тут буде питання, наскільки потрібний буде центр", – наголосив Леонов.

Він зазначив, що зараз центр в РФ фінансує регіони. При цьому війна РФ проти України для багатьох російських депресивних регіонів стала "першим національним проектом подолання бідності", адже багато росіян отримали такі великі гроші за загиблих на війні родичів, яких навіть не мріяли колись заробити.

"Тому, на превеликий жаль, парадокс у тому, що Україна очікувала антивоєнних виступів, а їх не сталося. В першу чергу тому, що це великі гроші, якими заливають пожежу. Однак питання в тому, що ці гроші закінчуються, бо в Росії витратили набагато більше, ніж планували. Тому може так статися, що на економічні проблеми якраз накладуться соціальні, і тоді можливі радикальні сценарії в Росії. Чого ми, в принципі, їм і бажаємо", – підсумував Леонов.

Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Чи можуть в РФ усунути Путіна

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля.

Також раніше Жданов назвав сценарій революції в РФ. Глобальні події в країні-агресорі Росії відбудуться в результаті виникнення раптової і несподіваної ситуації, вважає він.

Нагадаємо, журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник раніше пояснив, хто може очолити заколот проти Путіна. За його словами, зараз в РФ немає такої фігури, яка могла б очолити повстання проти Путіна. Таку фігуру повинні "виростити" люди, які проти глави Кремля, так само, як вони свого часу виростили Пригожина.

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