УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Розпад РФ може запуститися за одним сценарієм – Леонов

Альона Вороніна
12 вересня 2023, 04:30
86
Коли соціальні проблеми в Росії накладуться на економічні, то можуть втілитися у життя радикальні сценарії.
Владимир Путин, Александр Леонов
Є сценарій, за яким може запуститися розпад РФ, каже Леонов/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook

До розпаду країни-агресорки Росії ще поки далеко, але набагато ближчим і ймовірнішим виглядає початок її занепаду. Якщо почнеться занепад, це може мати ланцюгову реакцію і призвести до серйозніших наслідків для РФ.

Радикальні сценарії в Росії можуть втілитися у життя за одного сценарію – якщо соціальні проблеми накладуться на економічні. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в інтерв’ю Главреду.

Він зазначає, що якщо в РФ запуститься сценарій розпаду, то на це не зможуть вплинути ніякі інші політичні гравці, тобто вплив інших країн уже не зможе цього зупинити.

відео дня

"У Росії зараз сценарій розпаду підтримується і через створення національних батальйонів, які комплектуються за територіальним принципом різних республік, областей, країв. Фактично місцеві еліти будуть мати бійців, якщо в РФ почнеться якась смута. Тобто вони вже матимуть інструмент для захисту та відстоювання своєї влади. І тут буде питання, наскільки потрібний буде центр", – наголосив Леонов.

Він зазначив, що зараз центр в РФ фінансує регіони. При цьому війна РФ проти України для багатьох російських депресивних регіонів стала "першим національним проектом подолання бідності", адже багато росіян отримали такі великі гроші за загиблих на війні родичів, яких навіть не мріяли колись заробити.

"Тому, на превеликий жаль, парадокс у тому, що Україна очікувала антивоєнних виступів, а їх не сталося. В першу чергу тому, що це великі гроші, якими заливають пожежу. Однак питання в тому, що ці гроші закінчуються, бо в Росії витратили набагато більше, ніж планували. Тому може так статися, що на економічні проблеми якраз накладуться соціальні, і тоді можливі радикальні сценарії в Росії. Чого ми, в принципі, їм і бажаємо", – підсумував Леонов.

Хто такий Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Чи можуть в РФ усунути Путіна

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля.

Також раніше Жданов назвав сценарій революції в РФ. Глобальні події в країні-агресорі Росії відбудуться в результаті виникнення раптової і несподіваної ситуації, вважає він.

Нагадаємо, журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник раніше пояснив, хто може очолити заколот проти Путіна. За його словами, зараз в РФ немає такої фігури, яка могла б очолити повстання проти Путіна. Таку фігуру повинні "виростити" люди, які проти глави Кремля, так само, як вони свого часу виростили Пригожина.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні розвал Росії розпад Росії
Реклама

Головне за день

Розпад РФ може запуститися за одним сценарієм – Леонов

Розпад РФ може запуститися за одним сценарієм – Леонов

04:30 Світ
Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту

Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту

23:25 Україна
Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

22:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

05:30

У комплектації "Шахедів" помітили серйозну зміну: чим це загрожує Україні

05:00

"Він завжди був сірою мишою": Сотник розповів, як Путін зумів захопити владу в РФВідео

04:30

Розпад РФ може запуститися за одним сценарієм – Леонов

04:05

Наталія Валевська похвалилася соковитими вигинами в бікіні

03:43

Майстри брехні: астролог назвала знак зодіаку, який схильний до зради

Розпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - ЛеоновРозпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - Леонов
02:40

Хто 12 вересня святкує День ангела: вітаємо Александров і Єлизавет

02:05

Режим Путіна розвалиться: експерт назвав головні умови й спрогнозував терміниВідео

01:35

"Політична тварина нагуляла вагу": Сотник пояснив, чому в РФ прибрали ПригожинаВідео

11 вересня, понеділок
23:55

Шалена оптична ілюзія: тільки геній може помітити число 73 за 4 секунди

Реклама
23:25

Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту

22:56

Європа боїться розпаду РФ: названо ідеальний для Заходу сценарій закінчення війниВідео

22:15

Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

21:58

"Став коханцем впливової людини": Приходько викрила зрадника Шепелєва

21:49

Помер народний артист України Ян Табачник

21:26

У Донецьку "крякнув" російський пропагандист і друг "Мотороли": що сталося

21:09

"Стоять досить щільно": у ЗСУ розповіли про другу і третю лінії оборони РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Чому росіяни різко стали побожнимиВідеоблоги

20:47

Китай "прогнув" РФ: Газпром зазнає збитків, але дасть Пекіну 50% знижку - Reuters

20:33

Донька Ющенка показала експрезидента в компанії голлівудської зірки та бджіл

19:53

Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

Реклама
19:52

Подвійне оподаткування для банків і геймінгу загрожує втратами держбюджету — ЗМІ

19:32

Чому ніколи не можна зберігати зубну щітку у ванній: стоматолог приголомшив правдою

19:10

Маск зірвав операцію України?Погляд

19:07

РФ відступає: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян

19:05

10 "стоп" фраз, які не можна говорити на першому побаченні

18:59

У Путіна зажурилися у відповідь на обіцянку Трампа "завершити війну за 24 години"

18:43

Чоловік Анни Трінчер потрапив за ґрати: "Дали телефон зателефонувати адвокатам"

18:38

Чи можна назвати дитину "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла": Авраменко здивував відповіддю

18:24

Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

18:16

Як швидко позбутися від цвілі у ванній: 5 перевірених методів

18:14

"Ми не воюємо ні з якими українцями": Симоньян відзначилася новою пропагандистською маячнею

17:46

Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

17:34

РФ виробляє ракети десятками: у ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні

17:29

Китайська співачка-путіністка, яка у знищеному Маріуполі виконувала "Катюшу", назвала українців "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-річний воїн приголомшив тренерів піснею про невідомих героївВідео

16:47

ООН хоче "обнулити" частину санкцій проти РФ: з'явилась гостра реакція Кулеби

16:45

Росія запанікувала через несподівану витівку Вірменії: у Кремлі будуть "розбиратися"

16:33

Це придумав геній: навіщо потрібна кишеня на чоловічих трусах

16:31

Шалено чудова закуска для ледачих: швидкий рецепт з лаваша за 3 хвилиниВідео

16:28

Прикордонники зачистили позиції РФ: біля Куп'янська знищили росіян і взяли полоненихВідео

Реклама
16:20

Теронліфанс на колесах: дівчина в Києві каталася на авто в комендантську годину і хвалилася перепусткою

16:18

ГУР - про взяття "вишок Бойка": війська РФ послабилися, ЗСУ зробили крок до Криму

16:09

Коли в Україні суттєво похолодає: синоптик назвала дати

15:53

Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ: в ГУР пояснили такий рекордний стрибок

15:49

Чи "посиплеться" РФ після падіння рубля: експерт пояснив помилку багатьох прогнозів

15:30

Іран планує передати РФ ракети малої та великої дальності – директор Моссаду

15:28

Що ви побачили першим: оптична ілюзія визначить, яка ви людина

15:24

Ідеальна ранкова зарядка на 9 хв: тренерка показала комплекс вправ на всі групи м'язівВідео

15:17

Чим шкідливі синтетичні тканини: ці відомості здивують будь-якого

15:07

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти