Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться: боєць УДА зробив прогноз

Країна-агресорка Російська Федерація у своєму нинішньому форматі довго не існуіватиме, вважає заступник командира батальйону "Арей" УДА Сергій Жеребило.

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Рано чи пізно Росія розвалиться на шматки - боєць УДА / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНІАН

Окупований Росією Крим звільнятиметься військовим шляхом. Держава-окупант РФ у своєму нинішньому вигляді довго не проіснує і рано чи пізно розвалиться. Про це заявив заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило.

В інтерв'ю Главреду він поділився своєю точкою зору щодо шляху звільнення захопленого Криму. За словами воїна, півострів повертатиметься військовим шляхом.

"Мені б не хотілося, щоб Крим звільнявся військовим шляхом, але я впевнений, що буде саме так", - вважає Жеребило.

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Крім того, на його думку, на Росію очікує розпад.

"Втім, Російська Федерація не буде довго існувати в тому форматі, в якому вона є зараз. Рано чи пізно вона розвалиться на великі шматки. Це станеться або за нашого життя, або за життя наших дітей та онуків. І Крим не буде винятком. Треба просто робити те, що ми робимо, і все буде", - підкреслив Сергій Жеребило.

Звільнення Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим. На його думку, ЗСУ доведеться повертати півострів військовим шляхом. Іншого варіанту немає.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава військової розвідки зазначив, що на півострові багато людей, які чекають на Україну.

23 серпня у Криму підірвано ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ. Вибух прогримів на мисі Тарханкут. За попередньою інформацією, уражена і радіолокаційна станція 48я6-К1 "Підліт".

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