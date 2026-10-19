Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - в МЗС попередили про небезпечний сценарій

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна може мати небезпечні наслідки.

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Сибіга виступив проти зустрічі Трампа, Сі та Путіна без України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головне із заяви Сибіги:

Зустріч лідерів США, Китаю та Росії може затягнути війну

Сибіга назвав припинення вогню умовою для переговорів із Путіним

Глава МЗС заявив про посилення російського терору проти цивільних

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути країну-агресорку Росію до продовження війни проти України. Київ натомість підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в дописі в X.

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Чому Україна проти зустрічі трьох лідерів

Сибіга вважає, що запрошення Путіна на переговори із президентами США та Китаю посилить його міжнародний авторитет.

"Запрошення Путіна на таку зустріч підживило б його жагу до самозвеличення та надало б йому авторитет, якого він не заслуговує. Він не є світовим лідером; він - військовий злочинець. А Росія - це не світова держава; це глобальна проблема", - заявив міністр.

Які аргументи навів Сибіга

Глава МЗС наголосив на економічній нерівності між Росією, США та Китаєм. За його словами, російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у вісім разів менша за китайську. Також він заявив про стагнацію російської промисловості й технологічного сектору через санкції.

"Росія втратила 1,6 мільйона солдатів - загиблих і поранених - у проваленій війні, яку вона не може виграти і відмовляється припинити", - зазначив він.

Яку умову Україна висуває Путіну

На думку Сибіги, Росія має погодитися на припинення вогню ще до можливої зустрічі лідерів. Міністр також звинуватив Москву в посиленні атак проти цивільного населення.

"Єдине, що могло б забезпечити йому це місце, - це серйозний крок у напрямку миру, наприклад, прийняття пропозиції про припинення вогню ще до будь-якої такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільного населення. Доки він продовжує цей терор, йому не повинно бути місця за жодним столом", - наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії - коментар експерта

Україна може позбавити Росію можливості вести бойові дії, якщо знищить ключові потужності з виробництва дизельного палива. За оцінкою експерта Тараса Загороднього, це також вдарить по російській економіці та обмежить можливості Кремля проводити мобілізацію. Про це політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів в інтерв’ю Главреду.

Головним завданням України експерт назвав ураження російських нафтопереробних заводів, які виробляють дизельне паливо. На його думку, без нього Росія не зможе повноцінно забезпечувати армію та підтримувати роботу економіки.

"Дизельного палива не буде ані для армії, ані для функціонування російської економіки. А якщо економіка не працюватиме, не буде грошей на ведення війни. А якщо війна припиниться, почнеться дезінтеграція Росії", - зазначив Загородній.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

За словами експерта, Україна вже завдає ударів по об’єктах у районі Нового Уренгоя. Він також заявив про можливість ураження газової інфраструктури Росії, що може створити додаткові проблеми напередодні зими.

"Україна вже завдає ударів по Новому Уренгою, і це вже підтверджено. Тим самим ми показали, що здатні Росію "помасажувати" ще там, і тоді ще не буде газу. Адже ми можемо накрити Ямальський хрест чи заводи з дегазації, а тоді виявиться, що Росія цієї зими залишається ще й без газу. А морози в Росії більш суворі, ніж в Україні", - наголосив Загородній.

За прогнозом Загороднього, Україна може позбавити Росію можливості продовжувати бойові дії у 2027–2028 роках. Для цього, на його думку, потрібно вже зараз обмежити постачання дизельного палива, що посилить економічні та військові проблеми РФ.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Узбекистану зазначив, що обговорення можливої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії вже проводилися. За його словами, хоча остаточних домовленостей щодо такого саміту наразі немає, ключова позиція американського президента полягає в прагненні якнайшвидше завершити війну між Україною та Росією.

У той же час Дональд Трамп заявив про досягнення значного прогресу в контактах із Росією щодо припинення війни, зокрема в питаннях звільнення заручників. Водночас він висловив звинувачення на адресу Володимира Зеленського, стверджуючи, що українські удари по російських нафтопереробних заводах завдають шкоди світовим ринкам, а також констатував, що Україна "втратила океани і моря".

Раніше Президент України Володимир Зеленський гостро оцінив останні дії американської адміністрації, заявивши про наявність кроків, спрямованих на примушення України до капітуляції. Очільник держави акцентував на затримках із постачанням ракет-перехоплювачів для систем Patriot та штучних обмеженнях швидкості терміналів Starlink до 160 км/год під час руху.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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