ЄС пішов на поступки Угорщині для розблокування продовження санкцій проти РФ

Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполяганням із санкційного списку було виключено трьох осіб.

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ЄС пішов на поступки Угорщині / колаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

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На кону - розблокування десятків мільярдів євро активів РФ

Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій ЄС олігарха Фрідмана

Угорщина відмовилася від заперечень щодо продовження низки санкцій ЄС проти Росії, що загрожувало розблокуванням десятків мільярдів євро заморожених російських активів. Про це стало відомо агентству Bloomberg.

За даними видання, до ранку 14 березня триватиме так звана письмова процедура, яка дасть змогу продовжити на шість місяців санкції, пов'язані з агресією Росії проти України.

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Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполяганням із санкційного списку було виключено трьох осіб. Про кого саме йдеться, поки невідомо.

ЗМІ раніше писали, що Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій ЄС російського олігарха Михайла Фрідмана. Цю ж позицію підтримав і Люксембург, стверджують джерела Bloomberg, але зрештою він залишиться під санкціями.

Джерело "ЄвроПравди" заявило, що остаточно про розблокування продовження санкцій Євросоюзу стане відомо вранці 14 березня, коли спливає крайній термін, коли делегації можуть відмовитися від запропонованого проєкту рішення.

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, посли Європейського Союзу в середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.

Санкції мають величезний вплив на економіку країни-агресора Росії. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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