Уперше в історії: СБУ викрила агентурну мережу розвідки Угорщини

Завданням осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області.

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СБУ викрила агентурну мережу розвідки Угорщини / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби

Куратором обох фігурантів був співробітник військової розвідки Угорщини

Іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації

Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Завданням осередку був збір інформації щодо військової захищеності Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній та повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих мешканців: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону увійдуть угорські війська.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник військової розвідки Угорщини, чию особу вже встановлено.

Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели в "режим очікування" ще 2021 року. Куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року.

Тоді зрадник отримав завдання: вивчити настрої місцевого населення та отримати таку інформацію:

якою буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область увійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

яка ситуація з міграцією угорського населення в регіоні;

які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Після цього агент особисто розвідав розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні.

Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальниці за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, передбачені на виконання поставлених завдань. Зокрема зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб.

Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включно з отриманням даних із прифронтових і фронтових регіонів.

Робота СБУ - деталі:

Як повідомляв Главред, кіберфахівці Служби безпеки затримали в Києві ще одного законспірованого агента ФСБ. Ним виявився 47-річний громадянин країни-агресора Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

На Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

На Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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