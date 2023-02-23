Глава МЗС Угорщини видав "формулу завершення війни", але забув про Україну

Мирні переговори необхідні якомога швидше, вважає Петер Сійярто. Причому за стіл переговорів він хоче посадити РФ і США.

Петер Сійярто озвучив скандальну заяву про війну в Україні / Фото УНІАН

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що для припинення війни РФ проти України лідери США та Росії повинні поговорити один з одним. Таким чином, угорський дипломат фактично повторив кремлівський наратив про те, що РФ нібито воює із США, а не з Україною.

Сійярто вважає, що мирні переговори необхідні якомога швидше. Необхідність такого "діалогу" він аргументував погрозами через ядерне озброєння та енергетику, передає видання Magyar Hirlap.

При цьому він згадав недавні виступи президента США Джо Байдена у Варшаві та російського диктатора Володимира Путіна в Москві. Сійярто заявив, що "було б чудово, якби американці та росіяни, нарешті, поговорили один з одним".

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"Ця війна повинна закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою. Було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоби ця війна закінчилася якомога швидше", – заявив Сійярто.

Як повідомляв Главред, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також відзначився скандальною заявою про війну в Україні. Агресивне вторгнення РФ в Україну угорський прем'єр назвав "війною між двома слов'янськими країнами", в яку Євросоюз не повинен втручатися. Також Орбан вважає, що західні поставки зброї Україні затягують війну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив в Україну прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб під час цього візиту обговорити питання, які турбують Угорщину. Таким чином можна було б вирішити дискусійні питання.

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