"Ми можемо дійти до Третьої світової війни": Орбан злякався відправки миротворців в Україну

Пропутінський прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що питання про те, чи можна відправляти ЄС миротворчі війська в Україну, стає все більш актуальним.

Віктор Орбан / Колаж фото УНІАН

Лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення питання про відправку миротворчих сил в Україну. І це нібито всерйоз підвищує шанси на те, що почнеться Третя світова війна. Про це заявив відомий своїми прокремлівськими поглядами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє портал "24.hu".

"Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде продовжуватися, ми можемо дійти до Третьої світової війни", - сказав Орбан.

Орбан також обурюється, що ще рік тому лідери ЄС сперечалися ‒ чи допустимо в принципі посилати Києву якусь зброю, а тепер шлють в Україну все більше і більше важкої зброї.

відео дня

"На Заході стверджують, що війну і Україну треба підтримувати, тому що це правильно. Але це не так. На кону стоїть питання світової війни і миру в усьому світі", - сказав Орбан.

За його словами, що вже сьогодні, в п'ятницю, 31 березня, парламент Угорщини повинен буде прийняти постанову з вимогою припинення вогню в рамках україно-російської війни.

"Ми повинні говорити не про мирні переговори, а про припинення вогню. Якщо буде припинення вогню, тоді є шанс подумати про хід мирних переговорів. В першу чергу має бути припинення вогню, щоб більше не гинули люди, щоб більше не руйнувалися міста, щоб більше не гинули цивільні. Якщо це буде, тоді може бути прорив", - підсумував Орбан

Як Угорщина підіграє Росії

Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО. Будапешт закликає до діалогу в агресором Москвою на вигідних Росії умовах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно виступає з вигідними Росії заявами, а в листопаді минулого року потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.

У лютому поточного року Орбан закликав до негайного припинення вогню в Україні і переходу до переговорного процесу. Угорщину в даній ситуації він назвав"голубом миру". Україні такий сценарій вкрай не вигідний, оскільки Росія в такій ситуації отримає заморожену війну і час на перегрупування і новий напад на країну.

Глава апарату прем'єра Угорщини Гергелі Гуляш раніше сказав, що у країні не будуть заарештовувати диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, у Будапешті не бачать для цього "правових підстав".

Вас можуть зацікавити такі новини: