"Негайне припинення вогню": пропутінський прем'єр Угорщини Орбан вирішив пограти в "голуба миру"

Скандально відомий своєю пропутінською політикою угорський прем'єр Віктор Орбан закликав негайно припинити війну Росії проти України. Свою пропозицію він озвучив у вигляді поста в сервісі мікроблогів Twitter.
"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!",- йдеться в тексті.
Скандальні заяви Орбана про Україну
Раніше Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні. Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.
При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Також в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "Великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.
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