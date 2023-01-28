Скандал на Закарпатті: депутат з партії фанатів Орбана 'здала' область Угорщині

Юдіта Петеї пішла на відверту провокацію - на своїй сторінці в соцмережі розмістила фото карти області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора.

Юдіта Петеї / Facebook / judit.petei

В Закарпатської області вибухнув новий скандал, пов'язаний з політиками, орієнтованими на прокремлівського прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Цього разу "відзначилася" в Facebook депутат Закарпатської обласної ради від проорбанівської партії КМКС Юдіта Петеї.

Вона пішла на відверту провокацію - на своїй сторінці в соцмережі розмістила фото карти області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора.

При цьому на картинці написано "Боже, бережи Закарпаття". Зазначимо, що Петеї також розповідала про нібито "утиски" угорців на Закарпатті.

/ Скріншот Mukachevo.net

Пізніше депутат видалила фото зі своєї сторінки, уточнює місцеве видання Мукачево.net.

Що відомо про партію КМКС (Партія угорців України)

Представлена в місцевих радах на Закарпатті. Орієнтується на скандального угорського прем'єра Віктора Орбана, відомого українофобськими заявами.

Скандали з КМКС

Під час голосування на українських місцевих виборах у 2020 році міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкрито втрутився у виборчий процес, закликавши проживаючих на Закарпатті угорців підтримати "Партію угорців України".

Пізніше МЗС вручило послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто ноту протесту у зв'язку з фактами політичної агітації Угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України.

Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликав уряд Угорщини засудити висловлювання угорського депутата Ласло Тороцкаї, які "підвішують двосторонні відносини".

Заяви угорського політика не відповідають духу добросусідства, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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