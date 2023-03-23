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"Рішення не найвдаліші": в Угорщині нахабно придумали відмазку, щоб не заарештовувати Путіна

23 березня 2023, 16:06
В уряді Орбана стверджують, що ратифікований раніше Римський статут нібито "не був вбудований в угорську правову систему".
Володимир Путін, Гергелі Гуляш
Угорщина відмовляється заарештовувати Путіна в разі відвідування ним країни / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

В Угорщині, де влада досі намагається підтримувати відносини з країною-агресором Росією, заявили, що не будуть заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна навіть після видачі відповідного ордера. Таку позицію висловив глава апарату прем'єрміністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє Reuters.

В уряді прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана не бачать законних підстав для арешту Путіна, який почав криваву війну проти України.

Варто відзначити, що Угорщина раніше підписала і ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Однак тепер Гуляш шукає відмазки і стверджує, що цей статут нібито "не був вбудований в угорську правову систему". До того ж в Угорщині знову заявили про можливу "ескалацію".

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"Ми можемо послатися на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента Росії ... Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", — сказав Гуляш.

Що таке Римський статут

Римський статут - це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він регулює його роботу, визначає види покарання та функції Асамблеї держав-учасниць.

Статут схвалили в 1998 році, документ набув чинності в липні 2002 року. Його підписали і ратифікували 122 країни, 31 країна лише підписала. США, Росія, Ізраїль та Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але передумали і відкликали їх.

Статут визначає повноваження суду в Гаазі з розслідування масштабних злочинів: геноциду, злочинів проти людства, військових злочинів. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини її громадян або вчинені на її території – підсудними суду в Гаазі.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році зробити це є одним з її прямих міжнародних зобов'язань. Статут передбачає можливість, що і без ратифікації держава може визнати юрисдикцію Суду у певних справах, подавши про це належну заяву.

Україна визнала його юрисдикцію з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року у справах Майдану і 8 вересня 2015 року – про злочини проти людяності та військових злочинів, скоєних на її території.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

Інші новини:

війна в Україні Угорщина Володимир Путін Гаазький трибунал вторгнення Росії
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