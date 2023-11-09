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Україна не отримує перевагу на фронті, час грає на користь РФ - президент Чехії

Дмитро Відоменко
9 листопада 2023, 15:50
Президент Чехії Петр Павел вважає, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу.
Павло, ВСУ
Президент Чехії Петр Павелзробив песимістичну заяву про україно-російську війну / колаж Главред, фото УНІАН

Чеський президент Петр Павел вважає, що поточна ситуація на фронтах україно-російської війни свідчить про те, що Україна не може отримати військову перевагу, а час, на жаль, грає на користь країни-агресора Росії. Таку заяву Павел зробив в рамках конференції "дипломатія і безпека", повідомляє портал Novinky.

"Переговори можуть розпочатися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильну мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції", ‒ сказав він.

Павло вважає, що час грає на користь країни-агресора РФ. І що переговори вже можуть початися в 2024 році. За його словами, очевидно, що країна-агресора Росія намагається максимально затягнути конфлікт. І вважає, що вона також може вичікувати результатів президентських виборів у США вже наступного року.

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Водночас, каже Павел, він переконаний - Захід має продовжувати максимально підтримувати Україну.

"Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. Зі свого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку", – сказав він.

Контрнаступ ВСУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що ВСУ просуваються, але є три проблеми. Ключовими проблемами є мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів. Країну чекає складна зима, яку належить пройти.

Водночас голова Міноборони України Рустем Умеров розповів, що у ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку. Україна і Партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки

Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватися контрнаступ ЗСУ. Завдання України досить просте - це утилізація армії Росії, підкреслив секретар РНБО.

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Петр Павел новини Чехії війна Росії та України
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