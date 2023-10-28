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"Нам це не потрібно": Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватись контрнаступ ЗСУ

Аліна Дембіцька
28 жовтня 2023, 00:07
Завдання України доволі просте – це утилізація армії Росії, підкреслив секретар РНБО.
'Нам це не потрібно': Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватись контрнаступ ЗСУ
Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватись контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: СНБО, Вікіпедія

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяви, які стверджують, що Україна нібито готується до весняного наступу у 2024 році та переходитиме в оборону взимку. За його словами, українські воїни продовжать знищувати агресора, аби якнайшвидше здобути перемогу. Про це Данілов сказав в інтерв'ю "24 каналу".

"Не знаю, звідки лунають такі заяви (про припинення контрнаступу, - ред.). У нас є дуже багато експертів, які сидять на диванах, і не мають жодного стосунку до військових і до сектору безпеки й оборони. Проте вони видають свої "прогнози", "інсайди", - зауважив Данілов.

Він підкреслив, що завдання України доволі просте – це утилізація армії Росії, що на відмінно роблять представники сектору безпеки та оборони в будь-якій точці, де вони її знаходять.

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"Ми й надалі продовжуватимемо це робити, оскільки, якщо не поставимо крапку у цьому питанні, то передамо цю проблему нашим дітям, хоча й вони вже воюють, онукам, правнукам. Нам це не потрібно", - сказав секретар РНБО.

За його словами, сьогодні потрібно поставити крапку у цій війні та здобути перемогу.

"Вона обов'язково буде, тому що це боротьба насамперед за нашу незалежність, а також за ті цінності, які підтримує переважна частина світу", - сказав Данілов.

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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війна в Україні війна Росії та України
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