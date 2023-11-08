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Чи перешкоджатиме Угорщина вступу України до ЄС: в ОП відповіли

Яна Ставська
8 листопада 2023, 18:30
Україна готується внести корективи до закону про освіту, у якому йдеться і про нацменшини, але "не на забаганку якоїсь держави"
Чи перешкоджатиме Угорщина вступу України до ЄС: в ОП відповіли
Орбан буде блокувати переговори України-ЄС / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Наразі серед країн-членів ЄС існує консенсус щодо перспектив вступу України до блоку, заявив в ефірі телемарафону заступник керівника ОП Ігор Жовква на тлі нових погроз з боку Будапешта щодо можливого блокування переговорів на рівні ЄС-Україна.

Жовква зауважив, що жоден з членів ЄС не висловлювався категорично щодо вступу України.

"Я не думаю, що будуть проблеми. Те, що президент чує від кожного лідера європейської держави, це те, що Україна точно буде в Європейському Союзі. Це вже ні у кого не викликає сумнівів. Навіть у тих країн, про які ви побіжно згадуєте. Жоден з лідерів, і той, про якого ми згадували, не говорить про те, що Україна не має права бути в ЄС, вони всі виходять з того, що вона точно буде в ЄС", - сказав представник Офісу президента.

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Жовква додав, що ця ситуація з настроями усередині ЄС "абсолютно відмінна" від тієї, яка була торік.

"Дивіться, це, до речі, абсолютно відмінна ситуація, ніж торік, коли ми говорили про статус "кандидата". І тоді не всі лідери були переконані навіть за місяць до отримання такого статусу. На сьогодні ситуація інша - у нас немає противників членства України в ЄС", - відповів він.

Заступник голови ОП підкреслив, що Київ продовжить виконувати своє "домашнє завдання" - рухатися курсом реформ, зокрема - продовжувати інтегрувати економіку до ринку ЄС.

"Адже нічого нам не заважає не будучи членом ЄС мати, наприклад, інтегровану систему енергетики. Ми це зробили на початку війни", - сказав Жовква.

Він підкреслив, що Україна внесе корективи до закону про освіту, у якому йдеться, зокрема, про нацменшини, але за рекомендаціями Венеціанської комісії, а "не на забаганку якоїсь держави".

Вступ України в ЄС

Сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія офіційно рекомендувала Євросоюзу розпочати переговори з Україною щодо її членства у ЄС найближчим часом.

Та попри це, рішення не є остаточним - Києву все ще потрібно зробити кілька "домашніх завдань". Вже у грудні 2023-го ЗМІ очікують політичного рішення Брюсселя.

Проросійська Угорщина напередодні попередила, що блокуватиме ці переговори, посилаючись на "утиски" угорської нацменшини.

Крім того, різко виступила проти євроінтеграції України й Польща. Заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський заявив, що Україна не може вступити до Євросоюз, поки не буде вирішено "значну суперечку" між країнами.

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Євросоюз Угорщина Ігор Жовква
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