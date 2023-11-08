'Дихання сповільнуюється': росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

Російські військові намагаються здобути перевагу над Збройними Силами України на полі бою за допомогою різних заходів, включаючи використання забороненої зброї.

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Росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Військовий командир ЗСУ Денис Ярославський розповів про нову тактику противника, зазначивши, що російські війська дедалі більше вдосконалюють свої бойові навички, і багато з цих навичок були позичені у військових України. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Здається, російське командування розуміє, що тактика "м'ясних" штурмів не є найкращою стратегією і, отже, вони внесли деякі зміни в свої підходи та працюють більш координаційно.

"Ворог перейняв у нас найкраще, це факт. Зокрема, використання БпЛА різних типів. Зараз нас бомбардують FPV-дронами, систематично скидають боєприпаси з "Мавіків". Це те, що ми робили з початку війни",– розповів Денис Ярославський.

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Російські тактичні підходи на полі бою вже декілька разів зазнавали змін. Тому важливо не недооцінювати противника, оскільки як Збройні Сили України, так і ворожі війська постійно адаптуються та розвиваються на полі бою.

У додаток до цього, окупанти вдаються до використання заборонених видів зброї.

"На Куп'янсько-Лиманському напрямку ми зіштовхувались з тим, що ворог використовував хімічну отруту. Тобто вони застосовували газ, через який сповільнюється дихання. Раніше на Бахмутському напрямку ми постійно бачили "феєрверки" з фосфору", – пригадав військовий.

Ворог нічим не гребує та використовує усе, що є у них під руками. На жаль, у росіян досі є чимала кількість артилерійських систем попри шалені втрати, яких завдають їм ЗСУ.

Наступ Росіян на Куп'янськ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал-полковник Олександр Сирський, керівник Сухопутних військ Збройних Сил України, розповів, що на ділянці від Ягідного до Куп'янська-Вузлового противник зазнав значних втрат, призупинив активні дії і наразі проводить процес перегрупування.

Також, підполковник Володимир Фітьо зазначив, що російські окупанти готують резерви до можливого наступу на напрямку Куп'янська.

Водночас, протягом останніх трьох тижнів Росія інтенсивно намагалася провести наступальні дії на території Донеччини, але не досягла значних успіхів у розширенні контрольованих територій.

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