Зеленський - про зброю України: потопили "Москву" і потрапляємо по мосту в Криму

Україна сама виробляє ракети, снаряди, дрони і протитанкові ракетні комплекси, нагадав президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності.

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Зеленський нагадав, як Україна ракетами Нептун потопила флагман Чорноморського флоту РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, РНБО , twitter.com/Osinttechnica

Україна виробляє дрони, ракети, протитанкові ракетні комплекси та інші озброєння, якими пишається народ, коли ЗСУ топить ворожий крейсер "Москва" або потрапляють по Кримському мосту окупантів Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У привітанні українців з Днем Незалежності він розповів про те, що Україна сама виробляє озброєння, якими завдає серйозного удару по російських окупаційних військах. Гарант подякував людям за виконання ефективної роботи.

"Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: "лелеки", "фурії". Морські дрони, "нептуни", "корсари", "стугни". Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту - крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно", - сказав президент. відео дня

Також Володимир Зеленський висловив подяку тим, хто здійснює найскладніші бойові операції і нагороджується закритими указами.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року, під час повномасштабної війни Росії проти України, ЗСУ двома протикорабельними ракетами вітчизняного виробництва Нептун потопили флагман Чорноморського флоту окупантів - ракетний крейсер "Москва". Корабель став найдорожчою військовою втратою загарбників у війні з Україною.

Росія в окупованому Криму незаконно побудувала Кримський міст через Керченську протоку, щоб зв'язати український півострів зі своєю територією. Російський директор Володимир Путін особисто приїжджав відкривати міст. У ході розв'язаної проти України великої війни по Кримському мосту стали регулярно наноситися удари, в тому числі і з боку ЗСУ і СБУ.

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