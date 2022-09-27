Україна могла б вдарити по військових об'єктах РФ ракетами Harpoon, Точка У і Нептун – Жданов

ЗСУ могли б завдати удару по військових об'єктах Росії ракетами Harpoon - Жданов / Колаж Главред, Міноборони України

Сьогодні Захід не готовий до того, щоб Україна завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії. Інша справа ситуація з Кримом, міжнародні партнери нічого не кажуть, оскільки йдеться про українську територію. Київ міг би вдарити по російських військових об'єкта з ракетних комплексів Harpoon, Точка У і Нептун, проте зброї недостатньо. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що на Заході наразі не готові до ударів України по військових об'єктах на території РФ і просять Київ не здійснювати таких дій.

"Наші партнери на сьогоднішній день не готові, щоб ми вели вогонь по території Російської Федерації. З боку видніше. І тому на сьогоднішній день, я так розумію, на прохання наших партнерів ми не наносимо удари по території РФ", - сказав Жданов.

За його словами, країни-союзники української держави не реагували на удари по військових об'єктах в окупованому Криму, оскільки це територія України. Деякі країни, такі як Китай та Індія, не визначилися зі своєю позицією щодо війни Москви проти Києва.

"Ось дивіться, ніхто ж нічого не сказав з приводу того, що ми обстрілюємо Крим. Чому? Тому що це наша територія, і ми будемо її звільняти. Але на сьогоднішній день наші партнери не готові до того, що ми будемо наносити удари по території Росії, і не готові до того, щоб офіційно назвати війну війною, це в тому числі пов'язано з країнами, які не визначилися, такі як Китай та Індія, особливо Індія, вона – старий друг і соратник Радянського Союзу, і в спадок вона дуже багато співпрацює з Російською Федерацією", - зазначив експерт.

Також він підкреслив, що Україна також не б'є по російських військових об'єктах, оскільки для подібних кроків немає потрібних обсягів зброї. Втім, для таких цілей можна було б використовувати комплекси Точка У, Гарпун і Нептун. Однак цього недостатньо.

Війна Росії проти України

Російська Федерація та її колаборанти в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей з 23 по 27 вересня проводять "референдуми". Вони збираються "приєднати" захоплені території України до Росії.

Президент держави-агресора Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію. Москва має намір визнати "результати" нібито референдумів на окупованих територіях.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що після "референдуму" на Донбасі російська влада збирається в оперативному порядку підготувати всі " документи "для затвердження" результатів " в російським законодавстві.

"При позитивному рішенні на" референдумах " на Донбасі, підуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - вважає Пєсков.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що фейкові псевдореферендуми Росії в Україні закривають можливість для проведення подальшого діалогу двох держав. За його словами, Кремль посилає сигнал, згідно з яким Путін не має наміру припиняти війну.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ наступають на війська РФ у Херсонській та Миколаївській областях

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