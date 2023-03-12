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Працюють Вільха та Нептун: армія України б'є війська РФ на відстані 100-300 км – Наєв

12 березня 2023, 10:43
Сили оборони України завдяки високоточній зброї завдають суттєвої шкоди окупантам Росії, зазначив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

Нептун, Наєв
Україна успішно застосовує на полі бою комплекси Вільха та Нептун - Наєв / Колаж УНІАН, командування ОС ЗСУ

Збройні сили України на війні з агресором Росією використовують вітчизняну зброю для нанесення ударів по позиціях окупантів. Реактивні системи залпового вогню Вільха дозволяють бити по загарбниках на відстані до 100 кілометрів, а протикорабельні крилаті ракети Нептун здатні вражати ворожі цілі на дальності до 300 км. Про це заявив командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В інтерв'ю Армія Inform він розповів про те, що високоточне озброєння вітчизняного виробництва ефективно працює на полі бою.

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"Ефективно себе показала високоточна зброя вітчизняного виробництва. Передусім — це протитанковий ракетний комплекс типу "Стугна" з дальністю ураження до 5 км, тактичний ракетний комплекс "Вільха" з дальністю дії по наземних цілях до 100 км, протикорабельний комплекс "Нептун" з дальністю ураження надводних цілей до 300 км", - зазначив Наєв.

Високопоставлений військовий пояснив, що наявність такої зброї дозволяє завдавати серйозних втрат ворогові. Використання подібного озброєння надзвичайно важливо для ведення бойових дій.

Також він додав, що допомагають бити ворога і іноземні озброєння.

"Налагоджено постачання іноземних зразків озброєння, таких як протитанкові ракетні комплекси типу Javelin, артилерійські системи калібру 155 мм Cаesar французького виробництва, М777 американського виробництва, Кrab польського виробництва, PzH 2000 німецького виробництва тощо, а також РСЗВ HIMARS, MLRS-270 з дальністю дій до 80 км", - підкреслив Сергій Наєв.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що обстановка всередині країни-агресора Росії загострюється. Конфлікт Міністерства оборони і керівника бойовиків ПВК Вагнера стає все більш публічним. Чиновник прогнозує, що РФ найближчими місяцями зіткнеться з серйозним внутрішнім протистоянням.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав західний світ готуватися до розпаду РФ. На його думку, процес вже розпочався. Данілов вважає, що у Росії є люди, які готові повалити Путіна з поста президента.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що за 3 місяці економіка країни-агресора Росії більше не дозволить Москві вести свою агресивну війну. Держава, що розв'язала військові дії, зазнала величезних втрат на фронті.

Дивіться відео ТСН - ракети Нептун розтрощили флагман Чорноморського флоту Росії "Москва"

Військова допомога Україні від Заходу:

Стугна Вільха Сергій Наєв Нептун війна Росії та України
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