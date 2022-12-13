ЗСУ вдарили двома Нептунами: нові деталі знищення флагмана ЧФ крейсера Москва

Після того, як російський крейсер несподівано сам зайшов в зону ураження українських ракет і як тільки це зафіксували, відразу були випущені дві ракети.

Підбитий ракетний крейсер Москва / twitter.com/Osinttechnica

Стали відомі нові подробиці знищення Збройними силами України флагмана ЧФ Росії ракетного крейсера Москва.

Завдати вогневого ураження крейсеру РФ вдалося завдяки поганій погоді і самовпевненості російських моряків, пише Українська правда.

Як вдалося дізнатися розташування корабля РФ

У статті зазначається, що 13 квітня крейсер Москва стояв у Чорному морі приблизно за 120 км від берега. При цьому ЗСУ не мали загоризонтних радарів, тому окупанти відчували себе досить безпечно.

Однак близько 16 години 13 квітня оператор комплексу "Нептун" отримав дуже несподівані дані – звичайний радар показував велику ціль приблизно в 120 км від берега.

Українські ракетники кажуть, що побачити ворожу ціль допомогла сама природа. Через те, що над морем стояли щільні хмари, сигнал від радара відбивався від них до поверхні води, а від води назад до хмар – і в такому коридорі радар несподівано добив аж до Москви.

У матеріалі вказується, що російський крейсер Москва постійно бачили і фіксували за допомогою супутників, проте проблема була не в тому, щоб знайти Москву, а в тому, щоб її дістати.

Ракетний удар по крейсеру Москва

Після того, як російський крейсер несподівано сам зайшов в зону ураження українських ракет і як тільки це зафіксували, відразу були випущені дві ракети Нептун.

ЗСУ зрозуміли, що Нептуни потрапили в ціль, коли Москва раптово рушила і намагалася сховатися за "вишки Бойка". А також тому, що до флагмана російського флоту одночасно з різних сторін кинулося чотири кораблі. Але саме тоді на морі почався несподіваний шторм, і рятувальні операції дуже ускладнилися.

Коли українські військові зрозуміли, що з Криму до Москви вийшов буксир, то їм стало очевидно, що ситуація на крейсері критична.

Удар нептунами по крейсеру Москва / pravda.com.ua

Знищення крейсера Москва

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

В результаті отриманих пошкоджень корабель затонув у Чорному морі.

Із затонулого російського крейсера Москва, який був підбитий українськими ракетами Нептун, окупанти забрали тіла загиблих моряків і секретну документацію, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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