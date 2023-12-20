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У Путіна є план, війська РФ намагаються перехопити ініціативу в двох областях - AP

Андрій Ганчук
20 грудня 2023, 13:33
Сили оборони України мотивовані захищати свою землю, але їм потрібно відновитися після тривалого контрнаступу, вважає військовий аналітик Майкл Кофман.
Путін, війська РФ
Путін "сподівається" змусити Київ піти на поступки Москві - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія нарощує можливості своїх військ для ведення війни проти України взимку. Загарбники намагаються перехопити ініціативу в районі Авдіївки та Куп'янська і завдати значних ударів по критичній інфраструктурі. Директор Кремля Володимир Путін "сподівається", що постійний тиск на Україну і геополітична ситуація на Заході нібито змусять Київ піти на "поступки".

У матеріалі AP йдеться про те, що Росія нарощує свої можливості для нового етапу війни взимку. Її окупанти можуть спробувати розширити своє просування в районі Авдіївки Донецької та Куп'янська Харківської області. Також ворог має намір завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

Як пишуть журналісти, Путін "сподівається", що постійний військовий тиск, політичні зміни на Заході і глобальна увага до війни Ізраїлю з ХАМАС нібито змусять Київ піти на поступки Москві.

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"Українські сили, хоча і мотивовані, але виснажені"

Військовий експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначив, що війська РФ намагаються перехопити ініціативу на полі бою в останні два місяці.

Він акцентував увагу на тому, що силам оборони України потрібно відновити свою боєздатність після виснажливого контрнаступу.

"Українські сили, хоча і мотивовані, але виснажені... Вони втратили багато бойових одиниць. Вони втратили багато боєздатних військ", - підкреслив Кофман.

Війна Росії проти України

Армія України має "план" на зиму, вважають журналісти AP. Згідно з описаними у статті припущеннями, ЗСУ змінюють тактику і зосередяться на збереженні життів захисників і нанесенні максимальної шкоди російським окупантам.

Війська РФ ворог несуть величезні втрати, але у загарбників великі ресурси, сказав начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, у ворожих сил є резерви, щоб продовжувати наступальні дії.

Україна готує наступ за "планом Залужного", припустили журналісти Welt. Зокрема, можливий контрнаступ, який Залужний планував на літо. На Заході зарезервовано для Києва велику кількість військової техніки.

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ЗСУ Володимир Путін війська Росії війна Росії та України
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