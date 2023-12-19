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Зеленський відповів, чи закінчиться війна у 2024-му

Яна Ставська
19 грудня 2023, 19:27
Раніше глава держави висловлював сподівання, що Україна переможе у цьому році.
Зеленський відповів, чи закінчиться війна у 2024-му
Зеленський не дав чітких термінів закінчення війни в Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

Президент Володимир Зеленський відповів, чи вважає імовірним завершення війни у 2024 році. Близько року тому на підсумковій конференції глава держави сподівався на Перемогу над Росією у 2023-му.

Зокрема, на прес-конференції 19 грудня у Зеленського поцікавились думкою щодо дат завершення війни. Однак президент підкреслив, що її терміни залежать, в тому числі, від здатності консолідації українського суспільства.

"Заяви партнерів про те, що війна може затягнутися на багато років - це їхні думки. Думки часто відрізняються від реальності. Терміни залежать від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми закінчимо війну раніше", - сказав Зеленський.

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Що Зеленський називає закінченням війни

За словами президента, йдеться про повне звільнення території і повернення під контроль України Криму та Донбасу. Глава держави поцікавився, хто в іншому разі гарантує безпеку Україні від Росії.

"Коли складна стадія війни, люди почали говорити: так давай тут же, це вже для нас перемога. Коли ти приїжджає у Сполучені Штати: "Те, що Росія не змогла вас зруйнувати - це вже перемога, залишилась держава, ідентичність, ви все повернете згодом". Я до цього ставлюся зі скепсисом. Я вважаю, що ми повинні боротися. Тому що ніхто не гарантує, що якщо навіть завтра ми дійдемо до тієї лінії, де ця навала почалась... То - а що далі? А як буде далі? Які гарантії безпеки ми отримаємо? Хто гарантує безпеку з Росією?" - зазначив він.

Однак звільнення будь-якої території від Росії вже зробить її слабшою.

"Зрозуміло, що чим більше Росія відступить, тим вона буде слабша, починаючи з їхнього лідера та закінчуючи їхньою присутністю на міжнародному майданчику. Це треба використовувати. Це буде дуже складно", - сказав Зеленський.

Що президент казав близько року тому

На прес-конференції 23 лютого 2023 року президент висловив сподівання, що війна з Росією закінчиться для України перемогою протягом цього року.

В України є все, щоб уже цього року (протягом 2023-го - Главред) перемогти Росію у війні. Але і в нас, і в партнерів для цього є своє "домашнє завдання", наголосив тоді президент.

Зеленський дає велику прес-конференцію за підсумками 2023 року

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію за підсумками 2023 року. Її анонсували в Офісі президента.

Зокрема, Зеленський відповів на питання мобілізації та перспективи подальшої допомоги з боку США та ЄС.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський війна Росії та України
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