"Ця війна надовго": командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою

Прокопенко закликав українців зняти рожеві окуляри, адже ця війна може затягнутися і далі на роки.

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Командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою/ колаж: Главред, фото: Facebook прес-служба полку "Азов", Командування Об'єднаних сил Збройних сил України

Країна-агресорка Росія не збирається відмовлятися від України, тому ця війна може затягнутися надовго – вона може тривати ще роками.

Будь-які "перемир’я" або "домовленості" не підуть на користь Україні, адже це буде черговий тайм-аутом для ворога з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Про це заявив командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс").

Він зазначає, що українці не повинні ставати байдужими та безініціативними, а мають продовжувати і далі боротися проти ворога. Прокопенко висловив переконання, що країна-окупант РФ ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей і не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. За його словами, війна триватиме до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив.

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"Будь які "перемир’я" або "домовленості" – будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність", – написав Прокопенко у Facebook.

При цьому він висловив переконання, що зараз багато людей в Україні та за кордоном досі –відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є". За його словами, війна може тривати роками, і від кожного з нас залежить, що саме ми робимо щодня, щоб наблизити перемогу.

Прокопенко закликав зробити "свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни".

"Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках – зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років", – наголосив він.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що росіяни мають незначні успіхи біля Кліщіївки та Андріївки. Окупанти продовжують наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але просунутись їм не вдалося.

Нагадаємо, раніше командувач ЗС Латвії заявив, що РФ не збирається закінчувати війну в Україні і назвав причину. Бойові дії не будуть заморожені, поки у Росії є можливість мобілізувати своїх жителів на фронт, сказав він.

Також раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній зробив прогноз на 2024 рік. Росія здатна закликати на фронт мільйон людей, але в України є один варіант, вважає Загородній.

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