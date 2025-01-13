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Україна дала добро на ексгумацію жертв Волинської трагедії: названо час і місце

Олексій Тесля
13 січня 2025, 18:29
221
Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити їхню пам'ять.
Монумент жертвам трагедії у Волинській області
Монумент жертвам трагедії у Волинській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, localhistory.org.ua

Важливо:

  • Ексгумація останків поляків пройде в селі Пужники на Тернопільщині
  • Останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами

Україна дала згоду на ексгумацію останків поляків у селі Пужники на Тернопільщині, яке повністю знищили разом із його жителями 1945 року.

Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на ексгумацію решток із землі та проведення подальших досліджень, повідомляє RMF FM.

Зазначається, що ексгумація для встановлення осіб людей, буде проведена у квітні в ямі біля колишнього кладовища.

За словами заступника голови фонду "Свобода і демократія" Мацея Данцевіача, після розкопок рештки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце. За деякими даними, у Пужниках могли загинути близько 80 осіб.

Дивіться відео - що насправді сталося між поляками та українцями:

Раніше Главред писав про те, що питання Волинської трагедії стало більше політичним, що призвело до конфлікту з приводу питання ексгумації жертв.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш обурився через червоно-чорні прапори УПА на польських БТР Rosomak. При цьому він використовував тему "історичної війни" заради порції дешевої популярності.

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Волинська трагедія

Волинська трагедія є одним з найбільш кривавих і конфліктних періодів в історії України. Цей період, який тривав з 1943 по 1944 рік, був відомий масовими насильствами і етнічними чистками між українцями і поляками, які відбувалися на території Волинської області.

Під час Волинської трагедії сталися масові вбивства. За різними оцінками, загинуло від кількох тисяч до кількох десятків тисяч людей. Крім того, було знищено багато сіл і міст, підпалено будинки, а людей піддавали насильству і жорстоким етнічним чисткам.

Волинська трагедія тривала влітку 1943 року, коли конфлікт досяг свого піку. Це залишило великий вплив на національно-етнічні відносини в регіоні і глибокі шрами в історії України та Польщі.

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