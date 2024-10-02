Польське головування в ЄС буде присвячене шантажу України - ексглава МЗС Польщі

Каменем спотикання між Польщею та Україною може стати рішення щодо ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

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Польща вдається до шантажу України, замість пошуку компромісу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

У Польщі розкритикували нинішній уряд країни за намір створити конфлікт з Україною. Про це йдеться в колонці для Rzeczpospolita колишнього очільника МЗС Польщі Яцека Чапутовича.

За його словами, у Польщі мають працювати над розблокуванням ексгумації останків жертв Волинської трагедії, натомість нинішні чиновники нібито налаштовані перетворити головування країни в ЄС, що розпочнеться у першій половині 2025 року, на шантаж України.

Україна запропонувала Польщі провести ексгумацію жертв за умови відновлення пам'ятника українським воякам на горі Монастир. Однак повертатися до обговорення цього питання польські урядовці хочуть після того, як проведуть розкопки та поховання останків.

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"Шанси, що українці погодяться на таку послідовність дій, такі ж, як і шанси, що Німеччина виплатить нам репарації в розмірі, який розрахувала команда Аркадіуша Мулярчика. Отже, суть не в тому, щоб зловити зайчика, а в тому, щоб його погнати. Уряд дійшов висновку, що з Україною вигідніше створити конфлікт, а не розблокувати ексгумацію", – вважає Чапутович.

Хто такий Яцек Чапутович? Яцек Чапутович — польський політик, професор соціальних наук, міністр закордонних справ Польщі в уряді Матеуша Моравєцького (2018—2020). До цього був директором Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ Польщі і заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Такий підхід до врегулювання питань з Україною, на його думку, дозволяє противникам членства України в Європейському Союзі потирати руки, що не вигідно нікому і навіть небезпечно.

"Але що ми будемо робити, якщо Україна не піддасться на наш шантаж? Можливо, будемо вимагати, щоб ексгумації на Волині були включені в акт про капітуляцію України, поряд з відмовою від Криму і Донбасу. Але найголовніше – не відновлювати пам'ятник у Монастирі" – додав ексміністр Польщі.

Дмитро Кулеба і операція "Вісла" - деталі скандалу Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Campus Polska Przyszłości, відповів на запитання про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії. "Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба. Ці слова викликали обурення низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях: Депутат від PiS Януш Ковальський висловив думку, що Кулеба має бути визнаний персоною нон грата в Польщі.

Депутат від PiS мер Хелма Якуб Банашек заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде"

Екс-прем’єр-міністр Беата Шидло заявидла, що Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі "українськими територіями" і це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Конфлікт Польщі та України щодо Волинської трагедії

Після заяви ексочільника українського МЗС Дмитра Кулеби прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, в тому числі культурно-політичним.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не висуває вимог в історичних суперечках до Києва, які можна вважати надмірними. Однак залишати історію історикам поки зарано.

Раніше Радослав Сікорський також закликав Україну якнайшвидше дати дозвіл на пошуки та ексгумацію поляків, які були вбиті під час етнічних чисток під час Другої світової на Волині.

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