Підтримка щодо вступу в ЄС: у Польщі заговорили про "вимоги" для України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на тлі чуток про нібито ускладнення польсько-українських відносин запевнив, що Варшава як і раніше підтримує євроінтеграцію України.
У коментарі RMF24 Сікорський наполіг, що у Польщі не змінилося ставлення до перспектив європейського майбутнього України, однак у цій підтримці є "свої вимоги".
"Ми підтримуємо Україну, але у нас, звісно, є свої вимоги, як це відбувається між сусідами", — відповів Сікорський.відео дня
Що це за вимоги — не уточнюється.
На запитання, чи не ускладнився діалог Варшави з Києвом, міністр закордонних справ відповів, що Україна "перебуває зараз під тиском".
До слова, ЗМІ писали, що Польща під час свого піврічного головування в ЄС у січні 2025 року наполягатиме на ексгумації жертв Волинської трагедії.
Польща та Україна - останні новини
Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав Крим "ключовим питанням" у майбутніх перемовинах Росії та України, проте він "не бачить" варіантів, як обидві країни зможуть домовитися про контроль над територією.
Натомість Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН і провести там "чесний" референдум.
"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", — висловився міністр.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак ще раз нагадав Заходу, що Крим — це Україна. До цього Банкова неодноразово заявляла, що не відмовиться від півострова, наразі окупованого Росією.
Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В ОП зробили заяву на тлі "пропозиції" глави МЗС Польщі "передати" Крим
- Неприпустимо і цинічно: в Криму проїхались по Польщі після заяв про півострів
- Чому в Польщі не можна вживати слово "чашка" та додавати в суп картоплю
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред