Підтримка щодо вступу в ЄС: у Польщі заговорили про "вимоги" для України

Глава МЗС Польщі Сікорський не уточнив, про які іще вимоги ідеться.

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Сікорський висловився щодо вступу України в ЄС / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на тлі чуток про нібито ускладнення польсько-українських відносин запевнив, що Варшава як і раніше підтримує євроінтеграцію України.

У коментарі RMF24 Сікорський наполіг, що у Польщі не змінилося ставлення до перспектив європейського майбутнього України, однак у цій підтримці є "свої вимоги".

"Ми підтримуємо Україну, але у нас, звісно, є свої вимоги, як це відбувається між сусідами", — відповів Сікорський. відео дня

Що це за вимоги — не уточнюється.

На запитання, чи не ускладнився діалог Варшави з Києвом, міністр закордонних справ відповів, що Україна "перебуває зараз під тиском".

До слова, ЗМІ писали, що Польща під час свого піврічного головування в ЄС у січні 2025 року наполягатиме на ексгумації жертв Волинської трагедії.

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Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав Крим "ключовим питанням" у майбутніх перемовинах Росії та України, проте він "не бачить" варіантів, як обидві країни зможуть домовитися про контроль над територією.

Натомість Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН і провести там "чесний" референдум.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", — висловився міністр.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак ще раз нагадав Заходу, що Крим — це Україна. До цього Банкова неодноразово заявляла, що не відмовиться від півострова, наразі окупованого Росією.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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