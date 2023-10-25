"Україна бореться проти своїх жителів": МЗС Словаччини очолив українофоб

Главою МЗС республіки став Юрай Бланар (Smer-SD), який відомий скандальними заявами.

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Юрай Бланар очолив МЗС Словаччини / Колаж: Главред, Фото: Facebook / JurajBlanarSK, Pixabay

У Словаччині президент Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, який очолює проросійську партію Smer-SD.

За повідомленням Dennikn.sk, сформована минулого тижня коаліція політсил Smer-SD, Голос і Словацька національна партія розділила пости в уряді у співвідношенні 6:7:3.

Відповідно до розподілу місць, у партії Голос буде сім міністерств, у Smer-SD – шість, а у СНП – три. При цьому главою МЗС республіки став Юрай Бланар (Smer-SD).

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Відзначимо, що в 2014 році, коментуючи війну на Донбасі, заявляв, що "український уряд бореться проти власних жителів". Тоді він також заявив, що "конфлікт" є внутрішньою справою України і "ніхто не може вплинути на Словаччину, щоб вона встала на ту чи іншу сторону". Він також заявляв про необхідність "забезпечення прав російськомовних жителів України".

Що відомо про скандального главу МЗС Словаччини

Як писав портал Aktuality, Бланар - колишній інженер без дипломатичного досвіду. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він регулярно відзначався скандальними, а іноді і брехливими заявами про війну.

Зокрема, він називав війну в Україні "конфліктом між Росією і США".

Як і Роберт Фіцо, Бланар виступає проти передачі Україні зброї, заявляючи, що це "послаблює оборону Словаччини".

Він стверджував, що конфлікт між Росією і Україною радикально поглибився вже "під час так званого Майдану в 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині".

За словами Бланара, лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він також заявляв, що наслідком Революції Гідності в 2014 році "стали фрагментація України і громадянська війна".

Раніше повідомлялося, що президент Словаччини підтримала антиукраїнську партію. Президент Словаччини вважає, що не можна ігнорувати позицію партії, яка перемогла на виборах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах. Братислава прийняла рішення про припинення допомоги Україні.

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