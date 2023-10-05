Військова допомога від Словаччини: експерт розкрив плани можливого прем'єра Фіцо

Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, яка перемогла на парламентських виборах у Словаччині, незважаючи на свою позицію з питання військової допомоги Україні, вже встиг заявити, що його курс не варто пов'язувати з передвиборчою риторикою. Політик розуміє - він може стати прем'єром, і тепер намагається відмежуватися від антиукраїнської риторики, тим самим даючи сигнал партнерам по майбутній коаліції. Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що риторика Фіцо змінилася, і сам політик закликав не пов'язувати курс своєї політичної сили із заявами під час виборчої кампанії.
"Я дивився його пресконференцію повністю і чув в його заявах трохи інше. Він сказав, що не змінить свою позицію щодо військової підтримки України, але Словаччина готова брати участь у відновленні, нормалізації ситуації, гуманітарних проектах тощо. Ще одна позиція, яку підтвердив Фіцо, полягає в тому, що не варто зводити всю виборчу кампанію його політичної партії і його програму до українського питання. Це було чітко заявлено Фіцо під час пресконференції за результатами виборів", - вважає Кулик.відео дня
Також експерт додав, що Фіцо, в умовах, коли у нього є шанси стати новим прем'єром, намагається відмежуватися від агресивної антиукраїнської риторики і посилає відповідний сигнал партнерам по майбутній коаліції в парламенті.
"У нас зараз намагаються розганяти саме антиукраїнські заяви Фіцо і представників його політичної партії, забуваючи про цей контекст. Фіцо розуміє, що у нього є шанс стати прем'єр-міністром, і зараз він намагається відмежуватися від попередніх радикальних заяв, даючи сигнал можливим партнерам по коаліції, того ж "Голосу" і "Прогресивної Словаччини", які критикували "Смер" за відверто антиукраїнські заяви. Тому я б зараз не надто акцентував увагу на заявах, зроблених у запалі виборчої кампанії, намагаючись утримати українофобську аудиторію, а дивився на домовленості Фіцо зі своїми партнерами по коаліції", - підкреслив Роберт Фіцо.
Парламентські вибори у Словаччині
У Словаччині на виборах до парламенту здобула перемогу партія SMER-SD. Вона набрала 23,37% голосів виборців. Політична сила і її лідер Роберт Фіцо під час передвиборної кампанії дотримувалися радикальних антиукраїнських заяв.
В ЄС зробили дивну заяву на тлі перемоги "друзів Путіна" на виборах у Словаччині. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що Євросоюз наближається до критичного моменту в підтримці України.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що Братислава не хоче надавати військову допомогу Україні в умовах перемоги партії Фіцо SMER-SD. Мовляв, не можна ігнорувати "позицію партії-переможця".
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