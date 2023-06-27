Погрози ударів РФ по країнах НАТО: ексдепутат Держдуми пояснив шантаж Путіна

Диктатор РФ буде прагнути грати на демобілізацію Заходу, впевнений Ілля Пономарьов.

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Ілля Пономарьов спрогнозував ймовірні дії Володимира Путіна / сайт Кремля, Главред

Диктатор Володимир Путін ніколи не буде атакувати країни НАТО, тим більше перебуваючи в такому хиткому становищі, як зараз, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, президент РФ буде прагнути грати на демобілізацію, щоб "західники просто втомилися від підтримки України і почали тиснути на українське керівництво з тим, щоб воно погодилося домовлятися".

"Погрози Путіна - це його спроба в медійному плані поєднувати батіг і пряник, тим самим кажучи Заходу, що якщо він буде проявляти активність по українській лінії, то обов'язково трапиться що-небудь погане. Нехай там навіть не повірять, але "на скоринці" відкладеться небезпека", — говорить експерт.

Він упевнений в тому, що ніяких ударів РФ по аеродромах НАТО, де можуть базуватися обіцяні Україні F-16, не буде.

"Країнам НАТО загрожувала б небезпека, якби Україна була розбита з самого початку. Тоді, звичайно, ймовірність того, що Путін би не зупинився, була б досить висока. Але зараз, коли йде війна, Україні невигідно створювати нові фронти у вигляді Білорусі, так само як і Путіну невигідно створювати нові фронти у вигляді країн НАТО, тим більше, що це єдиний великий блок", — додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - чат з Іллею Пономарьовим в Главреді:

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.

Спільні навчальні заходи не будуть проводитися в США, швидше за все, будуть проводитися виключно в Європі. Але американський персонал буде брати участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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