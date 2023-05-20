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Україна отримає винищувачі F-16, залишилося вирішити два питання - Подоляк

Андрій Ганчук
20 травня 2023, 15:48 оновлено 20 травня, 15:57
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Для України з'являється вікно можливостей, в рамках якого Київ міг би отримати і ракети з дальністю до 500 кілометрів, вважає Михайло Подоляк.
Подоляк, F-16
Союзники обговорюють механізми постачання винищувачів Україні - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично ухвалені, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що передача Україні винищувачів F-16 – фактично вирішене питання. Потрібно врегулювати ще деякі аспекти, серед яких технічні питання запуску постачань бойової авіації Києву.

"Залишилося два питання, які дуже інтенсивно обговорюються, як і напередодні створення танкової коаліції. Це вже практично ухвалені рішення. Я хочу, щоб ви усвідомили це - країни ухвалили рішення. Вони вже усвідомлюють, що нам передадуть всю цю зброю, включаючи F -16", - зазначив Подоляк.

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За його словами, Україні з часом дадуть все необхідне для перемоги озброєння. Раніше була танкова коаліція, а Британія передала далекобійні ракети Storm Shadow.

Чиновник не виключив, що згодом можна очікувати передачі і ракет дальністю 500 км.

"Це вже практично "відкриті шлюзи", щоб ракети були з дальністю не тільки 290 кілометрів, але і 500 кілометрів. Це так само буде робити і Франція", - підкреслив Михайло Подоляк.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден 19 травня на саміті Великої сімки заявив, що Штати підтримують ініціативу союзників, спрямовану на запуск навчання українських пілотів управляти західними винищувачами, включаючи F-16.

Навчання можуть бути розпочаті найближчими тижнями і тривати декілька місяців.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати і союзники на Заході планують передати Україні винищувачі F-16. Однак коли і які конкретно модифікації бойових літаків відправлять Києву, поки що невідомо.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив участь Вашингтона в авіаційній коаліції для допомоги Україні з постачанням F-16. За його словами, наступними місяцями країни визначать, коли і в якій кількості Київ отримає винищувачі.

Дивіться відео, в якому Юрій Ігнат розповів, які переваги з F-16 отримає Україна:

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