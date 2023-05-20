Україну озброять винищувачами F-16: у Байдена розкрили нові деталі

США підтримають навчання українських пілотів винищувачам четвертого покоління.

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Джейк Салліван прокоментував питання передачі Україні F-16 / Колаж Вікіпедія, УНІАН

У Білому домі підтвердили участь у "коаліції винищувачів". Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Тільки вчора, як ви всі знаєте, президент Байден повідомив своїм колегам по G7, що Сполучені Штати будуть підтримувати спільні зусилля з навчання українських пілотів винищувачам четвертого покоління, включаючи F-16", — підкреслив він на брифінгу, повідомляється на сайті Білого дому.

"За останні кілька місяців ми, наші союзники і партнери, дійсно зосередилися на наданні Україні систем, зброї та навчання, які необхідні їй для проведення ефективних наступальних операцій навесні і влітку цього року. Ми виконали те, що обіцяли. Тепер ми перейшли до обговорення питання про вдосконалення українських Військово-повітряних сил як частини нашого довгострокового зобов'язання по самообороні України", — уточнив представник Білого дому.

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За його словами, в наступні місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні F-16.

"У міру того, як в найближчі місяці буде проходити навчання, ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх поставить і скільки", — додав Салліван.

F-16 для України

Раніше Байден на саміті Великої сімки в Хіросімі підтримав ініціативу країн-союзників на Заході почати навчання українських пілотів управлінню винищувачами, серед яких і F-16.

Навчання пройде в Європі, в заході візьмуть участь американські журналісти. Воно може початися вже в "найближчі тижні" і триватиме пару місяців.

Як повідомлялося, днями прем'єр-міністри Нідерландів і Британії домовилися працювати над формуванням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Глава уряду Великобританії Ріші Сунак підтвердив готовність чотирьох європейських держав навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив у Twitter, що умови, в рамках яких українські фахівці вчитимуться літати на західних винищувачах, розроблять найближчими тижнями. Україна може розраховувати на рішучу підтримку з боку Амстердама і країн-партнерів.

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