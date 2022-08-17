Збили 6 ракет "Калібр" за 3 хв: командир дивізіону розповів про героїчне відбиття атаки окупантів

Командир дивізіону розповів про героїчне відбиття атаки окупантів/ СтратКом ЗСУ, armyinform

Один із зенітних ракетних дивізіонів Збройних сил України показав надзвичайну майстерність, зумівши збити за 3 хвилини шість російських ракет "Калібр".

Після цього бойові розрахунки були нагороджені державними нагородами, нагородами президента України, а командир підрозділу Дмитро Шумаков отримав звання Героя України. Про те, як вдалося відбити масовий ракетний обстріл, Шумаков розповів в інтерв'ю АрміяInform.

"Так трапилося, що ворожі "Калібри" різко змінили напрямок руху, і шість цілей опинилися в зоні ураження нашого дивізіону. Це було несподівано, але всі включилися, злагоджено та професійно спрацювали", – згадує командир.

За його словами, усе відбулося буквально за 2-3 хвилини, і завдяки злагодженій роботі військових вдалося обійтися без жертв.

"Коли усвідомили, що це був масований удар і, дякувати Богу, вдалося його відбити без жертв і втрат, що все вийшло так, як і мало бути, – ці емоції закарбувалися в пам'яті. Усього зараз наш дивізіон уразив уже 30 повітряних цілей", – розповів командир.

Він також зазначив, що через 5 місяців повномасштабної війни російські загарбники змінили техніку – вони почали змінювати висоту польоту ракет, маршрути, а також почали активно маневрувати.

Раніше міністр оборони Резніков зазначав, що Україна повинна берегти сили свого оборонного сектору і накопичувати їх, адже війна – це марафон, а не спринтерська дистанція. У той же час він наголосив, що ні про яке "заморожування" війни не може бути й мови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ організовують диверсії на окупованих РФ територіях Запорізької та Херсонської областей. Про це на умовах анонімності розповів представник української армії. Він уточнив, що за операції в тилу російських окупантів відповідають два підрозділи у складі ЗСУ: Служба військової розвідки (ГУР) і Сили спеціальних операцій України.

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