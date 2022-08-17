"Путін не пропустить цю дату": генерал ЗСУ сказав, чи впорається ППО України з масованим ракетним обстрілом

Генерал ЗСУ сказав, чи впорається ППО України з масованим ракетним обстрілом/ УНІАН, Главред

Країна-агресорка РФ може влаштувати масовану ракетну атаку по Україні у День Незалежності 24 серпня, а також напередодні цієї дати – 23 серпня. Російський диктатор Володимир Путін не пропустить таку важливу для України дату без уваги.

Про це сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телемарафону "Freedom". Також він пояснив, чи впорається українська протиповітряна оборона з масованим ракетним ударом з боку Росії та Білорусі.

За словами Романенка, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), якими зараз користуються українські військові, розроблялися ще декілька десятків років тому.

"Комплекси С-300 одночасно може працювати один дивізіон. Тут питання – по яких цілях і по яких ракетах. ЗРК, які перебувають на озброєнні Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ, розроблялися ще наприкінці минулого століття, і тому призначалися для знищення аеродинамічних повітряних цілей, таких як: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА", – розповідає Романенко.

А зараз з таких ЗРК доводиться збивати ще й ракети, а такі цілі є доволі складними для цієї техніки.

"Як відомо, росіяни застосовують зокрема сучасні ракети, які летять по балістичній траєкторії і мають кілька швидкостей звуку. Саме ці ракети являють собою складну мішень для наших сучасних ЗРК та винищувачів авіації, які теж розроблялися хоч із врахуванням модифікації, але минулого століття, ще радянські зразки", – каже генерал-лейтенант.

Проте українській системі ППО допоможуть впоратися з ворожими ракетами американські ЗРК "NASAMS" та німецькі "IRIS-T". Постачання таких систем в Україну очікується, каже Романенко.

РФ може завдати масованого ракетного удару вДень Незалежності

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що найближчим часом російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Експерт не виключив, що це може бути пов'язано з підготовкою ворога до 24 серпня – Дня Незалежності України. Активізацію ударів він прогнозує на святкові дні 23 серпня (День Державного Прапора), 24 і 25 серпня.

Про це також попереджав речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат. Він зазначив, що загроза наступу на Україну з Білорусі існувала раніше, є і буде існувати надалі. Не виключено, що Росія може використовувати територію Білорусі для "привітань" з Днем Незалежності України.

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