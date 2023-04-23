"Ігри закінчились": Гуменюк анонсувала сезон "бавовни" та сирен у Криму

Росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, підкреслила Гуменюк.

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Гуменюк анонсувала сезон "бавовни" та сирен у Криму / УНІАН, скріншот

Російські окупаційні війська розуміють, що битви за Крим їм не уникнути. У зв'язку з цим загарбники готуються до оборони. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує 24 канал.

Як зазначила Гуменюк, росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде дуже "бавовняним" для ворога.

"Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що там вони вже погралися з пісочком – на цьому їхні ігри закінчились. Цей сезон вже проголошено сезоном "бавовни", а не просто курорту. Тому до звуків повітряної тривоги їм треба звикати", - підкреслила Гуменюк.

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Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня зауважила, що навіть російські окупанти визнають неминучість битви за Крим, тому зосереджуються на копанні окопів та перекиданні на півострів додаткових бойових підрозділів для підготовки до оборони.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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