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Удари по окупантах у Севастополі, Саках і Джанкої: генерал із США про звільнення Криму

Олексій Тесля
23 квітня 2023, 19:01 оновлено 23 квітня, 19:01
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Україна повинна мати можливість завдати ударів вглиб окупованої РФ території, впевнений Бен Ходжес.
Бен Ходжес, Крим
Бен Ходжес спрогнозував сценарій звільнення Криму / Фото УНІАН

Для звільнення окупованого РФ Криму Збройні сили України можуть використовувати далекобійні системи, заявив генерал-лейтенант США у відставці колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

Як підкреслив він в інтерв'ю Radio NV, не важливо, який саме тип озброєння чи боєприпасів використовуватиме українська армія. Важливо дати можливість обстрілювати російські військові об'єкти вглиб окупованих територій.

Військовий експерт закликав союзників надати Україні можливість завдати таких ударів вглиб окупованої РФ території.

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"Насправді я вважаю за краще не говорити про конкретний вид озброєння. Швидше - про здібності; про здатність України зробити Крим недоступним для росіян; про можливість завдавати ударів по Севастополю, по Саках, по Джанкою. А чим ці удари будуть нанесені — дроном Grey Eagle, ATACMS, GLSDB або Storm Shadow, — неважливо. Дайте Україні можливість завдавати удари для того, щоб вони їх завдавали", — додав Ходжес.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Звільнення Криму

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна допускає переговори з агресором Росією щодо Криму в якості однієї з опцій після виходу українських військ на адмінкордон Херсонської області.

"Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Кримського півострова, – ред.) нашою армією", — підкреслив Сибіга.

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Бен Ходжес деокупація Криму війна Росії та України
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