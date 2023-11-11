У Росії горів пороховий завод у Тамбові: перед пожежею пролунав вибух

Тамбовський пороховий завод виробляє порох для всіх видів зброї, що знаходяться на озброєнні армії РФ.

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Пожежа в Тамбові охопила площу в 300 кв. метрів / Колаж: Главред, фото: breakingmash

У ніч на 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові в Росії. Місцеві жителі чули звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

Пожежа виникла близько опівночі, пише Telegram-канал Mash.

За даними російських ЗМІ, за півтори години вогонь нібито вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних.

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Причини пожежі уточнюються. Постраждалих немає.

Пожежа в Тамбові спалахнула близько опівночі / Фото: breakingmash

Перед пожежею жителі чули вибухи / Фото: breakingmash

Довідка: Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів і спецхімії. Підприємство виробляє піроксиліновий порох для всіх видів зброї, артилерійських систем всіх калібрів, що знаходяться на озброєнні сухопутних військ, Військово-морського флоту та авіації, є основним постачальником бронебійних підкаліберних пострілів для танкової артилерії, а по окремих марках порохів – єдиний виробник в РФ.

Як повідомляв Главред, 29 жовтня в російській республіці Комі спалахнув нафтовий резервуар путінського "Лукойлу". Через 5 годин роботи місцевої служби МНС вогонь перекинувся на сусідній резервуар. Російські ЗМІ повідомляли про звуки вибуху, які передували загорянню першого резервуара.

Раніше в підмосковному Одинцовому спалахнула потужна пожежа - загорівся склад біля одного з житлових комплексів. Стовп вогню і клуби диму було видно за кілька кілометрів.

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