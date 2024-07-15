Удари ATACMS по Росії: у Пентагоні пояснили, чому вони проти

Раніше зʼявилась інформація, що Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова.

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США все ще проти ударів ЗСУ углиб Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео,

Політика США щодо "глибоких" ударів України по Росії все ще не змінилася — Вашингтон виступає проти і не дозволяє атаки ракетами ATACMS на зараз, розповів в інтервʼю Голосу Америки речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Райдер підкреслив, що Америка не хоче "ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України".

"Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України. Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу", — сказав він.

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На запитання, як саме "ситуація може ескалувати", представник Пентагону відповів, що "якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації".

"Ми будемо і надалі вести активні розмови з українцями, але зараз наша політика не змінилася", — додав він.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по Росії — США все ще проти

Після скасування обмежень бити американським озброєнням по прикордонній території Росії Сполучені Штати далі не просунулися.

А старший директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер взагалі заявив, що це, мовляв, не змінить ситуацію на полі бою. Чиновник намагався аргументувати це великими розмірами Російської Федерації.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що цей дозвіл вирішує тільки тактичну ціль. Натомість ЗСУ повинні отримати можливість атакувати ракетами аеродроми стратегічної авіації, звідки РФ завдає терористичних ударів по містах України.

Однак нещодавно в Пентагоні зізналися, що Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів міністрів оборони США і Росії Остіна та Бєлоусова.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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