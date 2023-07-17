РФ доведеться піти з 2 регіонів, якщо Кримський міст серйозно пошкоджено - Ягун

Агресор Росія без Кримського мосту не зможе утримувати свою логістику на окупованому півдні України, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Окупанти можуть добровільно залишити окуповані райони Запорізької та Херсонської областей - Ягун / Колаж: Главред, фото: Facebook. В. Ягун, соцмережі

Якщо незаконно споруджений російськими окупантами Кримський міст після вибуху серйозно пошкоджено або згодом буде зруйновано, ворожим військам доведеться відступати з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Такий крок стане значним стратегічним та іміджевим ударом по ворогу. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В ефірі телеканалу Freedom він розповів про те, що третя частина угруповання війська РФ в Україні практично повністю забезпечується Кримським мостом. Окупанти не зможуть утримувати логістику на півдні виключно за допомогою плавальних засобів.

"Наразі забезпечення 30% всього угруповання, яке знаходиться в Україні, йде через Крим, з тих 30%, це 90% через міст йде. Забезпечити постійне забезпечення угруповання, яке знаходиться у Криму, а також південні угруповання — Запорізької та Херсонської областей, за допомогою плавзасобів неможливо", - пояснив Ягун.

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За словами експерта, проблеми з Кримським мостом змусять окупантів РФ вийти із захоплених частин Херсонської та Запорізької областей. Альтернативних варіантів для них вже немає, оскільки естакаду у Чонгарі розбомблено, а узбережжя тримається під вогневим контролем ЗСУ.

"Якщо так трапиться, їм (окупантам) потрібно проявляти "добру волю" і принаймні вийти з окупованих територій Запорізької та Херсонської області. Це стане питанням номер один для противника, і для них це буде дуже серйозний удар і іміджевий, і стратегічний", - підкреслив Віктор Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня

На Кримському мосту вночі прогриміли вибухи. На незаконно спорудженій російськими окупантами естакаді у захопленому Криму сталося два вибухи, в результаті яких було перекрито рух. На шляху до мосту утворилися величезні затори.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби", - повідомив кримський гауляйтер Аксьонов.

За інформацією Росії, загинули дві людини.

У соціальних мережах опублікували кадри наслідків вибухів на Кримському мосту. У пробках застрягли понад 1000 автомобілів.

В СБУ відреагували на "бавовну" в окупованому Криму. У спецслужбі вирішили опублікувати жовтневе фото Кримського моста і відповіли віршем, в якому сказано, що "соловей у Криму зустрічає СБУ".

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