Як Трамп вплине на війну в Україні: у США розкрили деталі

Політика Сполучених Штатів щодо України зміниться, вважають журналісти The New York Times.

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Позиція Трампа щодо України викликає питання - ЗМІ / Колаж: Главред, фото - Facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключові тези зі статті The New York Times:

Останні місяці тривають перемовини про мир в Україні

Позиція Трампа щодо України незрозуміла

Трамп хоче досягти угоди щодо миру в Україні

Останні місяці тривають перемовини про те, як встановити мир в Україні. Після обрання республіканця Дональда Трампа на посаду президента США політика Вашингтона щодо підтримки Києва зміниться, проте складно сказати, які конкретно будуть зміни.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що Трамп, м'яко кажучи, скептично ставиться до продовження США військової допомоги Україні. При цьому раніше він обіцяв закінчити війну "за один день". Виникають побоювання, згідно з якими Трамп буде тиснути на Київ з метою укладення невигідної для української держави угоди.

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"Його бажання досягти угоди - і, ймовірно, швидкої - не віщує нічого доброго для стійкої підтримки США", - вважають аналітики Королівського інституту об'єднаних служб.

Крім того, журналісти зазначили, що раніше Трамп із захопленням відгукувався про главу Кремля Володимира Путіна і критикував президента України Володимира Зеленського. Цей аргумент викликає побоювання щодо того, як конкретно Трамп хотів би завершити війну.

Журналісти наголосили, що дипломати розкрили інформацію, згідно з якою останніми місяцями тривають багатосторонні перемовини про мир в Україні. І поки що незрозуміло, як на них вплине президентство Трампа.

Трамп переміг на виборах президента США\/ Інфографіка: Главред

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Трамп переміг на виборах президента США - головні новини:

Як повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США. Згідно з останніми даними, Трамп набрав 295 голосів вибірників, тоді як для перемоги достатньо було 270 голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа і поговорив із ним телефоном. Політики домовилися підтримувати подальший діалог і розвивати співпрацю Києва та Вашингтона.

Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс привітала Дональда Трампа з перемогою. Гарріс наголосила на важливості мирної передачі влади новій команді.

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