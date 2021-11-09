"Україна не платить за рахунками": у ФРН різко відповіли на плани Києва щодо сертифікації ПП-2

У ФРН оцінили шанси на сертифікацію Північного потоку-2 / Reuters

У Німеччині прокоментували наміри України взяти участь у сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Глава енергетичного комітету Бундестагу Клаус Ернст вважає, що Україна не повинна брати участь у його сертифікації, пише РБК.

Він також критично оцінив роль України підкресливши, що її єдиним завданням є оплата рахунків за газ.

"Чому ми не повинні отримувати газ з Росії, якщо Україна не платить за рахунками? Відійдемо від теми газу. Якщо хтось продає повітряні кулі, то той, хто їх купує, повинен заплатити. Але, згідно з цією угодою, американці вважають, що якщо Україна не платить за повітряні кулі, то ніхто не повинен їх купувати у цього продавця. У Німеччині, якщо хтось не оплачує рахунки за газ, тому що у нього немає грошей, йому перекривають газ. Це нормальна практика, яку росіяни теж повинні мати право реалізовувати. Проблем немає, якщо платити за рахунками", - говорить німецький політик.

Такої ж думки він дотримується щодо Польщі.

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"Чому ми повинні брати її (Польщу, - ред.) до уваги? Вибачте, Польща отримує мита за транзит газу, які оплачують німецькі споживачі. Якщо Польщі потрібні гроші, їй потрібно звернутися в ЄС, а не вимагати їх з німецьких споживачів", - додав Ернст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 21 липня США і Німеччина домовилися про угоду по газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

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Палата представників Конгресу США затвердила поправки, а пізніше і проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік. Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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