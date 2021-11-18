Удар по ПП-2, авіація і кораблі в Чорному морі: Кулеба назвав план України і Заходу в боротьбі з РФ

Захід готовий підтримати Україну не тільки словом, але й ділом - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ і Захід працюють над комплексним трирівневим планом щодо стримування агресії Росії. Йдеться про дипломатію, серйозні економічні санкції, включаючи жорсткі обмеження щодо Північного потоку-2, а також надання Україні додаткових озброєнь і посилення військової присутності в повітряному і на водному просторі в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що наразі Росія показує свою готовність до запуску будь-яких сценаріїв проти української держави, включаючи військові. Київ веде перемовини із Заходом про конкретні дії, спрямовані на стримування Москви від небезпечних дій.

читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву"Росія активно демонструє, що розглядає всі можливі сценарії, включаючи військові. Тому мова йде не про "побоювання", а про цілком реалістичну оцінку загроз. Саме тому у Вашингтоні і Брюсселі я розмовляв з партнерами вже зовсім не про те, чи є загроза, або її немає. Ми говорили про конкретні дії і конкретний пакет стримування РФ від військових авантюр і подальших агресивних дій", - зазначив Кулеба.

План України і Заходу щодо стримування агресії Росії

Дипломатичний рівень - представники країн Заходу повинні публічно і непублічно висловлюватися на підтримку України в умовах тиску Росії

Економічний: у разі нової військової агресії, проти Росії повинні бути впроваджені нові серйозні економічні санкції, які включатимуть і обмеження проти Північного потоку-2

Військово-оборонний рівень передбачає зміцнення обороноздатності України за допомогою Заходу. Київ має отримати додаткову зброю, а західні країни посилити свою військову присутність в повітрі та на воді в Чорному морі.

За його словами, проводиться робота у тому напрямку, щоб у Кремля не було намірів йти на будь-які військові маневри проти України. Причому Захід готовий підтримувати Київ не тільки на словах.

"Ми працюємо над тим, щоб консолідувати такий рівень міжнародної підтримки України, щоб у Москви в принципі не було бажання навіть починати будь-які військові авантюри. За підсумками перемовин у Вашингтоні і Брюсселі, я переконаний, що нам це вдається. Партнери готові підтримувати нас не тільки словом, а й ділом", - пояснив Кулеба.

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Глава МЗС акцентував увагу на тому, що Україна і міжнародне співтовариство працюють над трирівневим планом стримування Росії. Перший рівень - це дипломатія, на Заході повинні робити різні заяви про підтримку Києва. На другому рівні включаються серйозні економічні санкції, включаючи проект Газпрому Північний потік-2.

"Другий рівень - економічний. Йдеться про нові і болючі економічні обмеження, які можуть бути впроваджені у разі нових агресивних дій Росії. Він повинен мати в собі удари в найболючіші місця, включаючи проект "Північний потік-2", - уточнив Кулебачитайте такожЗагроза військового вторгнення Росії в Україну: Швеція готова відправити війська на підмогу Києву.

Третій рівень, стверджує міністр, це військово-оборонне питання. Україна ставить перед собою мету зміцнити свою обороноздатність за допомогою Заходу. Київ планує отримати додаткове озброєння і зміцнити взаємодію розвідок. При цьому Україна очікує посилення військової присутності західного світу в повітряному і водному просторах в Чорному морі.

"Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами в залежності від їх готовності і рішучості. Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви. Всі ці елементи ми цінуємо, і підтримка кожного партнера для нас важлива", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували відомості, які свідчать про посилення військової присутності російських військ біля кордонів України. Були оприлюднені і відповідні супутникові знімки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг казав, що блок безпеки Заходу фіксує серйозну військову силу РФ біля кордонів України. За його словами, у Москви є значні ресурси, щоб піти війною проти української держави.

Журналісти британської газети Financial Times вказали, що у спецслужб країн західного світу є інформація, згідно з якою наразі імовірність військового вторгнення Росії в Україну є високою. Відомості підтвердили і в українському міністерстві оборони.

Головнокомандувач збройними силами Великобританії Нік Картер не виключив сценарію, за якого через ситуації з Україною та міграційну кризу біля кордонів Польщі може статися військове зіткнення НАТО та Росії.