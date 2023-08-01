Представили секретну доповідь: Зеленський вранці терміново скликав усіх силовиків і військових

Зеленський додав, що була закрита доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

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Володимир Зеленський заслухав доповідь силовиків / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Вранці, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді силовиків і військових.

Як повідомив президент в Telegram, серед тем - наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про атаки на прикордонні області та обстріл Харкова, який окупанти цієї ночі атакували 5 дронами-камікадзе.

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Також доповідь представив голова Служби безпеки України генерал Василь Малюк. Він доповів про завершення робіт з усунення наслідків обстрілів Кривого Рогу та Херсона.

"Заслухав Головкому Залужного з приводу ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО - командувач Олещук", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що також була закрита доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Зеленський заслухав доповідь силовиків / скріншот

Обстріл України

У ніч на 1 серпня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксовано попадання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 липня російські окупанти атакували Первомайську громаду Харківської області іранськими дронами типу "Shahed". Є попадання в промислові об'єкти. Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа.

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