Замах або теракт: експерт спрогнозував сценарій усунення двійника Путіна

Використання двійників диктатора РФ може тривати до 85-річного віку, не виключає Дмитро Попов.

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У Володимира Путіна є кілька двійників / Фото: скріншот

Використання двійників диктатора Володимира Путіна обмежене біологічним віком, заявив кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов.

"Тобто це максимум може тривати до 85-річного (плюс-мінус) віку "оригіналу", тому що людина старіє", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт навів приклад президента Джо Байдена, який у поважному віці має явні ознаки старіння.

"І ось у Путіна, якщо "перший" зникне, то 85 – це "стеля". Але я думаю, що вони раніше вдадуться до зміни якимось чином. Для мене буде сигналом, якщо усунуть одного з "клонів", особливо цього "Мандрівника", якого зовсім не шкода і його просто кидають куди попало", — не виключив він.

При цьому співрозмовник вважає, що усунення двійника Путіна можуть представити як замах або теракт.

"(В цьому випадку, - ред.) всі путіни, звичайно ж, відразу зникнуть. Куди подінеться оригінальний "бункерний", чи поїде він до Адольфа Гітлера в Аргентину, або ж до сі в Китай на якусь базу, це вже питання знову з області конспірології", - додав Попов.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Попова Главреду:

Хто такий Дмитро Попов Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці. Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України. Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Раніше експерт назвав відмінності двійників Путіна. Є відразу кілька типів двійників диктатора Володимира Путіна, які замість нього беруть участь в офіційних заходах, розповів психолог Дмитро Попов. Серед них виділяється так званий "бункерний" двійник Путіна, який найчастіше замінює президента РФ.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

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