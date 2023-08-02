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У США досі немає остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 - CNN

Анна Ярославська
2 серпня 2023, 08:26 оновлено 2 серпня, 08:36
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Президент Байден оголосив про підтримку США в підготовці українських пілотів на F-16 ще два місяці тому, але досі залишається не вирішеною низка важливих деталей.
F-16, прапори України та США
Поки неясно, які країни нададуть свої F-16 для навчання пілотів ЗСУ / Колаж: Главред, фото: US Air Force

США ще не затвердили фінальний план навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, які мають розпочатися цього місяця. Причина цього в тому, що європейські члени "коаліції винищувачів" досі не узгодили всі подробиці цього плану.

Як пише CNN з посиланням на джерела, через два місяці після того, як президент Джо Байден оголосив про підтримку США в підготовці українських пілотів на F-16, досі залишається не вирішеною низка важливих деталей.

Так, затвердження плану зокрема передбачає дозвіл на передачу спеціального обладнання для F-16 (льотних тренажерів і навчальних посібників), оскільки навчання проходитиме лише в Європі. Але офіційні особи повідомили CNN, що адміністрація Байдена ще не отримала від європейців остаточного плану підготовки, тобто США поки немає що підписувати.

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Також досі незрозуміло, які країни нададуть свої F-16 для навчання. Передача літаків Україні потребуватиме окремого дозволу США.

У Пентагоні повідомили, що США все ще вирішують, чи відправляти американських пілотів для допомоги в навчанні українців. Жодні рішення не будуть ухвалювати, поки не буде затверджений остаточний план навчань.

У концепції плану навчання, наданої Міністерством оборони Данії CNN, йдеться, що курс буде спрямований на підготовку льотчиків і наземного екіпажу впродовж шести місяців і буде проходити в декількох місцях, зокрема і на датській авіабазі.

У той же час видання зазначає, що у внутрішньому меморандумі ВПС США з докладним описом оцінки йдеться, що навички українців припускають, що навчання може бути завершено через чотири-п'ять місяців.

Графік швидше стандартної програми навчання на F-16 для пілотів ВПС США. Він виключає місії та завдання, які не потрібні українським пілотам. Наприклад, дозаправку в повітрі та посадку по приладах.

Літаки F-16 для України

США схвалили навчання пілотів повітряних сил Збройних сил України управлінню винищувачами F-16, проте навчання так і не почалося. Країни-партнери на Заході не погодили план процесу, а у Вашингтоні нібито не підписали потрібні документи. У Білому домі вважають, що бойові літаки Україні можуть поставити до кінця поточного року, однак експерти вважають, що Київ отримає їх не раніше весни 2024-го, повідомляє видання Politico.

26 липня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що плоти ЗСУ навчатимуться управлінню винищувачами американського виробництва F-16 у Данії та Румунії.

Раніше Кірбі говорив, що Україна отримає F-16 до кінця 2023 року. Водночас він підкреслив, що літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ.

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