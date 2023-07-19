'Займе роки': у Пентагоні спрогнозували передачу F-16 українським пілотам

У Пентагоні пояснили, що майбутня підготовка українських пілотів для керування винищувачами F-16 - складний довгостроковий процес.

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У Пентагоні дали невтішний прогноз для українських пілотів щодо F-16 / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

У Міністерстві оборони США вважають, що перехід українських пілотів на F-16 займе роки і коштуватиме мільярди доларів.

Як заявили у Пентагоні, що завдяки зенітній зброї, наданій Заходом, Україна змогла завадити Росії використовувати свої набагато численніші Військово-повітряні війська для встановлення панування у небі з того часу, як 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, пише Антикор.

Проте там наголосили, що майбутня підготовка українських пілотів для керування винищувачами F-16 - складний довгостроковий процес, який має враховувати перебіг війни та можливість Києва знімати пілотів, які задіяні у бойових діях, для проходження тривалого навчання.

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Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун зазначив, що американський пілот може пройти навчання на новому типі літака протягом двох-чотирьох місяців. А перехід українських пілотів від винищувачів радянської системи буде "трохи складнішим".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, що Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16. Європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Водночас США вкладуться у встановлені ними терміни.

Кулеба пояснив, що Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року. Навчання українських пілотів планують розпочати вже у серпні-вересні цього року.

ВСУ наступають дуже добре, все повільно через відмову Заходу дати F-16. Генеральний штаб вніс правильні корективи, армії України потрібна далекобійна зброя, сказав колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

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