УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Займе роки": у Пентагоні спрогнозували передачу F-16 українським пілотам

Юлія Куришко
19 липня 2023, 15:38 оновлено 19 липня, 15:44
517
У Пентагоні пояснили, що майбутня підготовка українських пілотів для керування винищувачами F-16 - складний довгостроковий процес.
'Займе роки': у Пентагоні спрогнозували передачу F-16 українським пілотам
У Пентагоні дали невтішний прогноз для українських пілотів щодо F-16 / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

У Міністерстві оборони США вважають, що перехід українських пілотів на F-16 займе роки і коштуватиме мільярди доларів.

Як заявили у Пентагоні, що завдяки зенітній зброї, наданій Заходом, Україна змогла завадити Росії використовувати свої набагато численніші Військово-повітряні війська для встановлення панування у небі з того часу, як 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, пише Антикор.

Проте там наголосили, що майбутня підготовка українських пілотів для керування винищувачами F-16 - складний довгостроковий процес, який має враховувати перебіг війни та можливість Києва знімати пілотів, які задіяні у бойових діях, для проходження тривалого навчання.

відео дня

Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун зазначив, що американський пілот може пройти навчання на новому типі літака протягом двох-чотирьох місяців. А перехід українських пілотів від винищувачів радянської системи буде "трохи складнішим".

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, що Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16. Європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Водночас США вкладуться у встановлені ними терміни.

Кулеба пояснив, що Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року. Навчання українських пілотів планують розпочати вже у серпні-вересні цього року.

ВСУ наступають дуже добре, все повільно через відмову Заходу дати F-16. Генеральний штаб вніс правильні корективи, армії України потрібна далекобійна зброя, сказав колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Більше цікавих новин:

війна в Україні F-16 контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

17:07 Україна
Росія готує "штурм" Запорізької АЕС: у розвідці попередили українців

Росія готує "штурм" Запорізької АЕС: у розвідці попередили українців

16:52 Україна
На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна

На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна

16:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:18

Удар по Одесі: в РФ нахабно намагаються виправдатися

17:09

Місячний календар на серпень 2023: в який день серпня не можна лікуватися і одружуватися

17:07

Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

16:52

Росія готує "штурм" Запорізької АЕС: у розвідці попередили українців

16:44

Якщо їх немає, то вам не пощастило: навіщо потрібні отвори в пластикових вікнах

Україна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться надати ATACMS - СелезньовУкраїна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться надати ATACMS - Селезньов
16:25

На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна

16:18

Це критичний момент, РФ не зможе відновити Кримський міст - Жданов

16:10

"Коридор" без РФ: зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО

16:08

Мучать страшні сни: 5 способів, як позбутися від нічних кошмарів

Реклама
15:56

Перелякався Гааги: Путін відмовився їхати до Південної Африки

15:56

"Сьогодні Україна, завтра – будь-хто з нас": президент Чилі жорстко розніс РФВідео

15:38

"Займе роки": у Пентагоні спрогнозували передачу F-16 українським пілотам

15:30

Легко і швидко: дівчина поділилася, як почистити обробну дошку

15:18

"Сильний крок": Монатік розповів, який вибір зробила Лобода через Україну

15:04

Знайшла свого Марка Дарсі: акторка Рене Зеллвегер виходить заміж

14:59

Швидкість звільнення Криму залежить лише від одного фактора – СелезньовВідео

14:57

Росія вдарила по двох портах в Одесі: знищено зернові терміналиФото

14:47

Президент Бразилії осоромився заявою про війну і "наїхав" на Зеленського

14:22

"Два-три тижні і буде прес": Арестович похвалився тілом

14:21

Які квіти треба дарувати чоловікові: найкращий варіант, щоб не сконфузити одержувача

Реклама
13:58

Військовий експерт пояснив, чим і як можна знищити Кримський містВідео

13:48

Рік без Руслани Писанки: чоловік ведучої поділився спогадами про дружину

13:44

Що відбувається з "відпрацьованими" клонами Путіна: експерт розповів про "Удмурта"

13:34

ЗМІ: шлюб Меган Маркл і принца Гаррі "терпить крах"

13:32

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок позашляховик Nissan Navara

13:14

Коли правильно хреститися в церкві: є 3 важливих моменти

13:11

Буде непросто: три знаки зодіаку, яким август принесе труднощі

13:03

"Не могли вирішити": пара дозволила собаці вибрати стать своєї майбутньої дитини

12:55

Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки

12:53

Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі: доручив посилити захист людей і портів

12:40

Джіджі Хадід заарештували за зберігання наркотиків

12:34

У чому користь помідора черрі: маленькі борці з серйозними захворюваннями

12:31

6 головних помилок, через які рис виходить несмачним: їх допускають всі

11:49

РФ може підірвати ЗАЕС: ексглава ГУР назвав мету Путіна у війні з Україною

11:46

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

11:27

Зустрічайте "Велике коло" - нове тревел-шоу про навколосвітню подорож від 1+1Відео

11:12

ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупантаВідео

10:59

У Болгарії чоловік хотів убити міністра оборони через підтримку України

10:50

Як не залишитися без консервації на зиму: чому здуваються банки і що робити

10:43

Смерть або усунення Путіна: ексспівробітник КДБ назвав роль двійників диктатораВідео

Реклама
10:35

Могильщик розповів, що відбувається з жіночими імплантами після смертіВідео

10:07

До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

09:57

Як позбутися від скрипу зубами уві сні: 5 речей, від яких потрібно відмовитися

09:47

Загинули в один день, рятуючи побратимів: війна забрала життя двох медиків-добровольців

09:36

Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

09:31

Наречена дізналася про зраду за день до весілля: нареченого чекала епічна помста

09:23

"Вдарився у релігію": після удару по Кримському мосту у Путіна помітили дивну поведінку

08:57

Навіщо Путіну потрібні двійники?Погляд

08:37

Гороскоп на завтра 20 липня 2023: Овнам пора збирати гроші, Ракам дадуть урок

08:35

Відкриті до нового досвіду: 5 знаків зодіаку, які легко заводять нові стосунки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти