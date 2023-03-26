У РФ не вистачить сил захопити Україну: Шольц назвав умову завершення війни

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що війна РФ проти України триватиме до тих пір, поки диктатор Володимир Путін не зрозуміє – анексувати значну частину української території у нього просто немає сил.
"Ми повинні бути готові гарантувати підтримку протягом тривалого часу", - сказав він під час зустрічі з громадянами у своєму виборчому окрузі в Потсдамі, передає ntv.
Німецький політик переконаний в тому, що усвідомлення цього фактора країною-агресором може дати старт початку врегулювання.
"Але цей крок ще не на часі у російського президента", — упевнений канцлер Німеччини.
Шольц також додав, що Росія платить кров'ю молодих людей за свою імперіалістичну мрію: "Це дійсно жахливо".
Раніше Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не прагне до переговорів щодо завершення війни проти України. Ніяких невідомих громадськості планів на майбутні переговори не існує.
Нагадаємо, Шольц заявив, що регулярно розмовляє з Володимиром Путіним. Причому російський диктатор дуже ввічливий в телефонних розмовах з ним.
У березні канцлер Німеччини говорив, що війна, яку розв'язала країна-агресор Росія проти України, зайшла в глухий кут. Однак країни-партнери не будуть тиснути на українців і не будуть змушувати їх йти на незручні компроміси з РФ.
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