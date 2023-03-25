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Повідомлення про бажання Путіна "домовитися про мир" не мають відношення до реальності - Шольц

25 березня 2023, 08:19
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав уряди країн Євросоюзу замовляти більше зброї для ЗСУ. За його словами, Путін не прагне до миру.
Олаф Шольц, Володимир Путін
Олаф Шольц не збирається припиняти контакти з Володимиром Путіним / ua.depositphotos.com, УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не прагне до переговорів щодо завершення війни проти України. Жодних невідомих громадськості планів на майбутні переговори не існує.

"Ні. Це фейкові новини, які поширюють у світі "праві" засоби масової комунікації, але вони не мають нічого спільного з реальністю", - заявив канцлер ФРН 24 березня на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі (Бельгія), передає Welt.

При цьому Шольц не планує припиняти контакти з президентом країни-агресора. Канцлер ФРН зазначив, що продовжить спроби діалогу з Путіним, як він намагався робити це і раніше.

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Політик визнав, що війна може завершитися лише виведенням з української території окупаційних військ РФ.

"Цілком зрозуміло, як ця війна може завершитися: Росія повинна вивести свої війська. Це стане основою подальшого встановлення справедливого миру в Україні та запобігання досягненню Росією її імперських цілей", – сказав Шольц.

Канцлер ФРН додав, що глави держав ЄС на саміті підтвердили намір підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією стільки, скільки потрібно для перемоги. Він також закликав союзників більш активно приєднуватися до контрактів, які уряди укладають з військово-промисловим комплексом для збільшення виробництва боєприпасів для ЗСУ.

Раніше Олаф Шольц заявив, що регулярно розмовляє з Володимиром Путіним. Причому російський диктатор дуже ввічливий в телефонних розмовах з ним.

У березні канцлер Німеччини говорив, що війна, яку розв'язала країна-агресор Росія проти України, зайшла в глухий кут. Однак країни-партнери не будуть тиснути на українців і не будуть змушувати їх йти на незручні компроміси з РФ.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини України Олаф Шольц війна Росії та України
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