"Всі повинні зробити це": Шольц закликав партнерів дати Україні танки прямо зараз

Олаф Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

Олаф Шольц, Leopard / bundeswehr.de, скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, він заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство в сфері безпеки, пише Європейська правда.

"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи повинна нести країна такого розміру, розташування та економічної могутності, як Німеччина", - заявив канцлер.

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Також Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це зараз.

"Всі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок і я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина буде робити все, що в її силах, щоб зробити ці рішення легше для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут в Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - сказав канцлер Німеччини.

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц після довгих коливань 25 січня оголосив про рішення Берліна поставити Україні танки Leopard 2.

При цьому Німеччина дозволила іншим країнам надавати такі бойові машини Києву.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Україна отримає Leopard 2 приблизно через 3 місяці. Києву відправлять два батальйони танків.

Зокрема, в рамках першої партії поставлять 14 одиниць Leopard 2A6.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує в рамках першої хвилі отримати 120-140 сучасних західних танків. Це Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams. Також Київ очікує передачі французьких Leclerc.

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