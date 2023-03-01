Шольц міг спеціально затягувати постачання зброї Україні через погрози Путіна - ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заперечував будь-які погрози на свою адресу з боку директора держави-агресора Володимира Путіна.

Путін міг погрожувати Шольцу через постачання зброї Україні / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

У Німеччині виступили з ініціативою записувати розмови глави Федерального уряду Олафа Шольца і кремлівського керівника країни-окупанта Володимира Путіна. Є припущення, що Путін погрожував Шольцу через постачання зброї Україні.

Як повідомляє Deutsche Welle, глава Федерального архіву Міхаель Голман розповів про те, що розмови Шольца і Путіна не записуються, проте подібну практику слід змінити.

За даними видання, деякі опозиційні політики висловили припущення, згідно з яким канцлер Німеччини міг спеціально затягувати постачання озброєнь Україні через погрози Путіна.

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Підкреслюється, що особисто Олаф Шольц заперечував подібні погрози на свою адресу.

Нагадаємо, на початку лютого канцлер Німеччини Шольц заявив, що Путін під час телефонних розмов не погрожував ані йому, ані Німеччині. При цьому Шольц, за його словами, неодноразово наголошував – саме Росія несе відповідальність за війни проти України.

Як Путін погрожував Борису Джонсону

Колишній глава уряду Британії Борис Джонсон розповідав, як у лютому 2022 року, незадовго до повномасштабного нападу Росії на Україну, він розмовляв з Путіним телефоном. І Путін раптом став погрожувати Джонсону.

"У якийсь момент він (Путін, – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою на це піде всього хвилина", або щось в цьому дусі", - сказав британський політик.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков спробував виправдати погрози Путіна на адресу Джонсона. Він звинуватив Джонсона, мовляв,"у брехні". За словами представника кремлівської директорської, Путін, мовляв, мав на увазі, що "розміщення ракет в Україні" призведе до того, що "будь-яка ракета долетить до Москви в лічені хвилини".

"Якщо цей пасаж був таким чином сприйнятий, це дуже незручна ситуація", - заявив Пєсков.

Війна Росії проти України: