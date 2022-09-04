У Путіна вибухнули погрозою щодо перемовин із Зеленським

Кремль зібрався розмовляти із Зеленським "на своїх умовах" / Колаж Офіс президента, Reuters

Росія нібито готова вести "перемовини" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ нібито виконуватиме умови Кремля, які Москва "змінювати" не має наміру. Російській владі, як і раніше, мариться "реалізація" своїх окупаційних планів щодо захоплення українських територій.

Пропагандист Павло Зарубін в інтерв'ю для програми Москва. Кремль. Путін запитав у прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, як Росія, мовляв, збирається розмовляти із Зеленським, якщо сам Зеленський з тією ж Росією говорити не збирається.

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У відповідь спікеру Кремля примарилося, що Зеленський нібито розмовлятиме з Москвою на російських умовах.

"Про те, як виконуватимуться наші умови", - вважає Пєсков.

Також він каже, що "спецоперація", мовляв, йде за планом, а свої нібито умови щодо "переговорів" Росія міняти не збирається.

"Безумовно. Операція йде своїм ходом, Всі цілі будуть досягнуті", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на перемовини з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити перемовини за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого перемовного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що Україні і Європі сьогодні не вигідні перемовини з Москвою.

Як сказав чиновник, російська держава вважатиме діалог нібито "перемогою" і прагнутиме до нового захоплення територій. За такого сценарію військові дії можуть відновитися за деякий час.

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