"Якого біса": у Зеленського відповіли Макрону стосовно посередництва Ірану в переговорах з РФ

Михайло Подоляк / Офіс президента України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію, що з'явилася в іноземних ЗМІ, про те, що президент Франції Еммануель Макрон попросив президента Ірану Ібрагіма Раїсі виступити посередником у припиненні війни РФ проти України.

Він вважає таку пропозицію Макрона максимально дивною. В ефірі Каналу 24 він підкреслив, що Іран зараз не та країна, яка не може бути посередником.

"З якого біса пан Раїсі може бути посередником у такому фантастично дивному для нього конфлікті як війна Росії проти України? Він слово "Україна" може написати без помилок? Він розуміє, що це таке, що за війна? Це потрібно було аби щось заявити. Питання набагато глибше і не потрібно їм спекулювати", - зазначив радник глави ОП.

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Подоляк додав, що в цьому питанні не може бути ніяких посередників, так само, як і не може бути ніяких компромісів з РФ.

Раніше повідомлялося про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського і господаря Кремля Володимира Путіна.

За його словами, це необхідно для вирішення кризи, так як війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

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