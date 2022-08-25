Переговори з РФ є невигідними для України та Європи - Подоляк

Переговори з РФ невигідні Україні та Європі / Колаж фото ОПУ, Reuters

Переговори з Росією про припинення війни невигідні для України та всієї Європи. Вони призведуть лише до тимчасового перемир'я, після якого агресія з боку РФ продовжиться. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться на сайті президента.

"Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир’я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час", - сказав Михайло Подоляк.

У такому випадку багато українців не захочуть повертатись в Україну та не будуть приходити інвестиції.

"Це буде "сіра зона", яка наростає і яка постійно тиснутиме на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі у середньостроковій і довгостроковій перспективі", - додав Подоляк.

Він переконаний, що Німеччина та інші країни ЄС вважають, що переговори про мир спровокують Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

На його думку, починати переговори з державою-агресором може тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ про перемогу над Україною.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем 18 серпня заявив, що Україна готова погодитися на перемовини з Росією. Однак умова Києва залишається незмінною – Росія повинна вивести війська з окупованих українських територій.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 19 серпня сказав, що він запропонував Володимиру Зеленському провести зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним. Можливим місцем проведення перемовин він назвав Туреччину. За словами Ердогана, таку ж ініціативу він озвучив і під час діалогу з Путіним в Сочі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше розповів про те, що Росія входить в глибоку військово-кадрову кризу. Мобілізацію оголосити не можна, а добровольців знайти складно. Унаслідок проблем з резервами, вважає Подоляк, від Москви з'явиться ще більше ініціатив, спрямованих на діалог з Києвом.

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